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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الغربية: إحالة المقصرين بالفريق الطبي بمستشفي السنطة للتحقيق

صدى البلد

أجرى الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية ، زيارة مفاجئة  لمستشفى السنطة المركزي ، لعزل مصابي فيروس كورونا .

كما  رافقه الدكتور هشام شيحة مدير عام الطب العلاجي ولوحظ اثناء المرور بعض الملاحظات التى تم التنبيه عليها من قبل ولم يتم تداركها فقد تم إحالة  المقصريين الى التحقيق وكذا المتغيبن من الطواقم الطبيه.

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كما تفقد وكيل الوزارة  أقسام المستشفى المختلفة، ووجه ببذل كل الجهد من أجل تقديم الخدمة الطبية على الوجه الأمثل مع تقديم كامل الدعم من خلال مديرية الصحة للمستشفى وتابع خلال زيارته للمستشفى، انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد الفرق الطبية بأماكن تقديم الخدمة.

 

يأتي هذا استكمالا لجولا وكيل الوزارة المستمرة لمتابعة تطوير ورفع كفاءة المستشفيات لتقدم كافة الخدمات الطبية للمواطنين ووجة بمزيد من الجهد وتلافى أى سلبيات حفاظا على المرضى لزيادة نسبة الشفاء والخروج من العزل وخفض نسبة الوفيات والارتقاء بالمنظومه الصحيه بما يعود بالنفع على المواطنين .

جولة وكيل الصحة بالغربية

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وكيل الصحة بالغربية يقرر إحالة المقصرين بمستشفي السنطة المركزي

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