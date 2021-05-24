محافظ دمياط تبحث مخطط تطوير المزرعة السمكية بالرطمة

محافظة دمياط

بحثت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، المحاور الخاصة بمخطط تطوير المزرعة السمكية التابعة للمحافظة بالرطمة، وذلك خلال لقائها اليوم بممثلى الجهة الاستشارية المرشحة من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لوضع خطة التنفيذ.

هذا وقد ناقشت "محافظ دمياط" جميع المقترحات لإعداد دراسة متكاملة لتطوير المزرعة، وفقاً لأحدث الأساليب المتبعة فى مجال الاستزراع السمكى بما يساهم في تحقيق الاستفادة القصوى منها و تعزيز انتاجياتها.

وفى هذا السياق، نوهت "الدكتورة منال عوض " إلى أن عمليات التطوير ستتم عبر مراحل، مؤكدة حرص المحافظة على تنفيذ مشروع متكامل و الاستعانة بكافة الخبرات فى هذا المجال لتحقيق ذلك طبقاً لأعلى مستوى.

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