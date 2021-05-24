تموين الغربية: توريد 129 ألف طن قمح من محصول الموسم

أكد المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، أنه تم توريد نحو 129 ألف طن قمح من محصول الموسم الجديد للشون والصوامع منذ بدء موسم التوريد وحتي اليوم الاثنين، وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة والجهات المعنية، تحت إشراف اللجنة العليا المشكلة برئاسة محافظ الغربية.



وأشار وكيل وزارة التموين بالغربية، أن عمليات استقبال واستلام القمح من المزارعين تتم داخل 22 صومعة وشون وهناجر على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وأن المستهدف توريده هذا العام من محصول القمح نحو 132 ألف طن.



وناشد " أبوهاشم"، المزارعين، بإتباع تعليمات التوريد والاستلام لمحصول موسم هذا العام من القمح، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، في ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.