عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حنفى جبالى يحيل 4 اتفاقيات دولية للجنة الدستورية

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفى جبالى ، رئيس مجلس النواب

أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب  عددا من قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وذلك خلال الجلسة العامة اليوم.

والاتفاقيات الدولية المحالة إلى اللجنة على النحو التالى :
1)     قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 182 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر – الأقصر بمبلغ لا يتجاوز 108 مليون يورو، الموقع بتاريخ 3/3/2021.
2)     قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 183 لسنة 2021 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2020.
3)     قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وكل من: بنك التنمية الإفريقي وصندوق التنمية الإفريقي "بصفتهما مسئولين عن إدارة الصندوق الائتماني لمبادرة توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق الريفية " بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر- الأقصر بمبلغ لا يتجاوز مليون يورو، الموقع بتاريخ 3/3/2021.
4)     قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 185 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل برنامج دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في جمهورية مصر العربية، الموقعة في الكويت بتاريخ 27/1/2021.

ويشار إلى أن مجلس النواب يناقش فى جلسته العام اليوم مشروع قانون بإنشاء صندوق الوقف الخيرى .ويهدف إلى  مُعاونة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية،وكذلك المساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات، فضلاً عن المساهمة فى الحد من ظاهرة أطفال الشوارع.


ويهدف مشروع القانون إلى  إنشاء صندوق يسمى "صندوق الوقف الخيري"، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء.

ويكون مقر صندوق الوقف الخيري مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً أخرى في جميع أنحاء الجمهورية.

ويستهدف إنشاء الصندوق تشجيع نظام الوقف الخيرى، لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية.

قرارات رئيس الجمهورية البرلمان مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى الجلسة العامة للبرلمان

ترشيحاتنا

تعرف على سعر بيع وشراء الريال السعودى اليوم الاثنين 24-5-2021

الدنيا حلوة وعجيبة قوي.. رامي رضوان يستعيد ذكرياته مع سمير غانم

مستشار الرئيس للصحة يكشف عن خطة زيادة مراكز تلقي لقاح كورونا في المحافظات

حقيقة رصد سلالات جديدة من فيروس كورونا المتحور داخل مصر

حنفى جبالى يحيل 4 اتفاقيات دولية للجنة الدستورية

شاهد .. أبرز 5 سيارات مستعملة في مصر أقل من 50 ألف جنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الكهرباء عن زيادة الأسعار : قلتلكم عليها قبل كده

عقوبات أمريكية على مسئولين في إثيوبيا بسبب تيجراي.. تفاصيل

"الصليبي" يبعد حارس مرمى المنتخب الأوليمبي عن أولمبياد طوكيو

الذهب يصدم الجميع.. ارتفاع كبير في أسعار المعدن الأصفر ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

نقل صالح جمعة إلى المستشفى

صدى البلد يكشف تطورات حالة صالح جمعة بعد نقله إلى المستشفى

فتوى من مجلس الدولة بخصوص أسلحة الشركات

قطع مياه الشرب عن 12 منطقة رئيسية بالقاهرة غدا.. تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. أبرز 5 سيارات مستعملة في مصر أقل من 50 ألف جنيه

هتلر كان محقًا.. التحقيق مع مراسلة بي بي سي بشأن تغريدات معادية لإسرائيل

احذروا.. شاهد مقاطع TikTok تجني على طفل ابتلع 5 كرات مغناطيسية.. صور

حادث مروع.. سقوط تلفريك بالركاب من أعلى قمة جبل في إيطاليا.. صور

فيديو

نهايات متشابهة للضيف وجورج وسمير .. كيف رحل ثلاثي أضواء المسرح ؟

إعفاء الفلسطينيين من المصروفات.. قرارات عاجلة من الأعلى للجامعات

تصريحات صادمة لـ حورية فرغلي ضد محمد رمضان وأمينة خليل.. والأخيرة ترد

قدرة خارقة .. شاهد صاحب أسرع يدين في العالم

المزيد

ساحة رأي

علي عبد المقصود يكتب : الكافيين في لعبة كمال الأجسام

محمود أبو حبيب يكتب: يا وابور قولي رايح على فين

خالد عامر يكتب: معارك مصر الرسمية

ليلى زيدان تكتب: الفطر الأسود .. مرحلة جديدة من الرعب العالمى

د. أحمد موافي يكتب: أوقفوا التنمر.. العلاج النفسي شجاعة وليس وصمة

عمر عاقيل يكتب: مؤشرات البطولة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

اﻟﻤﺰﻳﺪ