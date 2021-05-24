المشدد 15 سنة لشاب قتل آخر خلال مشاجرة بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سلامة جاب الله في حكمها بالسجن 15 سنة لشاب متهم بقتل طالب جامعى داخل مطعم كبدة بقرية كفر الحمام دائرة مركز الزقازيق بسبب مشادة كلامية بينهما.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق، يفيد ورود بلاغا من مستشفى الزقازيق العام بوصول "رضا ص " 21 عاما طالب جامعى، مقيم كفر الحمام، جثة هامدة، إثر إصابته بطعنة نافذة بالصدر.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين من تحريات ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق، قيام" أدهم أ " شهرته أرطة 21 سنة مقيم كفر الحمام، بارتكاب الواقعة، عقب نشوب مشادة بينه وبين المجنى عليه أثناء وجودهما داخل مطعم كبدة بالقرية، وتطور الأمر إلى مشاجرة قام المتهم بإحضار سكينا وطعن بها المجنى عليه طعنة أودت بحياته.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة قررت حبسه على ذمة التحقيقات، وإحالتة محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق علي ذمة القضية رقم 4380 لسنة 2021 والتي أصدرت حكمها المتقدم

وعلي جانب اخر فقد اصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سلامة جاب الله بالشرقية، اليوم حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات لبائع متجول علي خلفية اتهامه بسرقته دراجة بخارية من قائدها تحت تهديد السلاح.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من " هانى س" يفيد انه أثناء سيره بالطريق العام دائرة مركز الزقازيق، قام أحد الأشخاص بتهديده وسرقة دراجته البخارية.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين من تحريات ضباط مباحث مركز الزقازيق، قيام" محمود أ " 24 سنة بائع متجول مقيم العاشر من رمضان بارتكاب الواقعة، وتم القبض عليه.

تم التحفظ على المتهم وإحالته من قبل النيابة العامة الي محكمة جنايات الزقازيق محبوسا علي ذمة القضية رقم 6189 لسنة 2021 جنايات مركز الزقازيق، والمقيدة رقم 531 لسنة 2021 كلى جنوب الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.