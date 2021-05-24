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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا: 8 ملايين جنيه قيمة تمويل 525 مشروعا للشباب خلال أبريل

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة قنا

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، نجح خلال شهر أبريل الماضي، فى تمويل ٥٢٥ مشروعا للشباب بقيمة ٨ ملايين و ٢٣ ألف جنيه، ساهمت فى توفير ٧١٨ فرصة عمل لأبناء المحافظة من الجنسين.

و تابع محافظ قنا، ليصل بذلك إجمالى المشروعات التي جرى تمويلها منذ بداية العام الجاري إلى ٢٠٨٨ مشروعا بقيمة ٣٢ مليون  و٦٤١ ألف جنيه وفرت ٢٨٥٩ فرصة عمل.

 

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وأضاف الداودي، أن المحافظة تعمل على تشجيع المناخ الاستثماري،  لضخ العديد من المشروعات الاستثمارية، مؤكداً حرص الدولة على دعم إقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور كبير في إعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية وزيادة الإنتاج والحد من البطالة وهو ما يسهم في تحقيق التنمية التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة العديد من الأسر المصرية.

 

وأشار محافظ قنا، إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نجح خلال عام ٢٠٢٠ في توفير ١٠ آلاف و ٢٠٢ فرصة عمل للشباب والفتيات من خلال تمويل عدد ٧ الآف و ٤٣٩ مشروع صغير ومتناهي الصغر بإجمالي تمويل مالي بلغ ٣٠٠ مليون جنيه.

 

من جانبه قال محمود العماري، مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بقنا، على الشباب الراغبين فى الاستفادة من تمويل المشروعات التوجه إلى فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بجوار كورنيش النيل بمدينة قنا أو التواصل عبر الخط الساخن للجهاز  علي رقم ١٦٧٣٣ للاستفسار أو طلب التقدم للحصول على تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

 

و أشار العماري، إلى أن الحد الأدنى لقيمة القرض الواحد يبدأ من ألف جنية و حتى ٣ ملايين جنيه بالنسبة للمشروعات التجارية و ٥ ملايين جنية للمشروعات الصناعية.

 

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