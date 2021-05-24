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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس هيئة قناة السويس: زيادة الإيرادات خلال العام الجاري بنحو 15.8%

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن حركة الملاحة لم تتأثر بأزمة جنوح السفينة (إيفر جيفن)، موضحا أن إيرادتها زادت خلال العام الجاري بنحو 15.8%. 


وقال الفريق أسامة ربيع- في تصريحات خاصة للتليفزيون المصري- إن "إيرادات حركة الملاحة في قناة السويس زادت خلال شهر أبريل من العام الجاري حيث وصلت إلى551 مليون دولار مقارنة بشهر أبريل من العام الماضي والتي كانت 476 مليون دولار، وذلك بزيادة تقدر بنحو 15.8%".

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وحول أعمال التكريك في قناة السويس ومشروع ازدواج القناة الجاري تنفيذه، قال إن "المشروع لم يؤثر على حركة القناة ولا على عدد السفن التي تمر به ولا على توقيت فترة مرورها في القناة".


وأشار إلى أن الهدف من أعمال التكريك الجارية بالقناة هو زيادة أعداد السفن وتحسين حركة الملاحة وتقليل زمن العبور.


وكان الفريق أسامة ربيع قد تفقد، أمس الأحد، موقع مشروع ازدواج القناة الجاري تنفيذه بين الكيلو 122 إلى الكيلو 132 ترقيم قناة السويس بالبحيرات المرة الصغرى، لمتابعة أعمال التكريك التي تتم بواسطة كراكات الهيئة ضمن مشروع تطوير القطاع الجنوبي بالمجرى الملاحي للقناة.
 

رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع جنوح السفينة إيفر جيفن حركة الملاحة قناة السويس زيادة أعداد السفن

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