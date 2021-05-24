حبس المتهمين بقتل شاب بسبب خلافات النسب بالشرقية

قررت نيابة فاقوس حبس المتهم بقتل شاب بسبب خلافات النسب وزوجته 4 أيام علي ذمة التحقيقات وتحرير محضر بالواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تمكنت من ضبط المتهمين بقتل شاب علي يد أسرة زوج شقيقته بسبب خلافات النسب وجاري تحرير محضر بالواقعة والعرض علي النيابة العامة بمركز فاقوس.

تعود أحداث الواقعة عندما استقبلت مستشفى الزقازيق العام جثة شاب فى بداية العقد الثانى من العمر مصاباً بطعنة نافذة على يد أسرة زوج شقيقته بسبب خلافات النسب بقرية الصالحية القديمة، وتم إخطار النيابة العامة بفاقوس لمباشرة التحقيقات وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغاً من مستشفى الزقازيق العام ، بوصول " محمود أ " 21 سنه جثة هامدة مصابا بطعنة نافذة.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات الأولية وجود خلافات بسبب النسب بين شقيقة المجنى عليه وأسرة زوجها، وتطورت الخلافات الي قيامهم بطعن المجنى عليه طعنه اودت بحياته وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية قيام شقيق زوجة المجنى عليه " م" 31 سنه وشقيقته " ش" 28 سنه مقيمان الصالحية القديمة، بارتكاب الواقعة وإحداث إصابته التى أودت بحياته بسبب خلافات عائلية بينهم سببها النسب وتم ضبط المتهمين وإحالتهم الي النيابة العامة، وتحرير المحضر رقم 12982 جنح مركز شرطة فاقوس لسنة 2021.

وعلي جانب اخر فقد اصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سلامة جاب الله في حكمها بالسجن 15 سنة لشاب متهم بقتل طالب جامعى داخل مطعم كبدة بقرية كفر الحمام دائرة مركز الزقازيق بسبب مشادة كلامية بينهما.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق، يفيد ورود بلاغا من مستشفى الزقازيق العام بوصول "رضا ص " 21 عاما طالب جامعى، مقيم كفر الحمام، جثة هامدة، إثر إصابته بطعنة نافذة بالصدر.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين من تحريات ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق، قيام" أدهم أ " شهرته أرطة 21 سنة مقيم كفر الحمام، بارتكاب الواقعة، عقب نشوب مشادة بينه وبين المجنى عليه أثناء وجودهما داخل مطعم كبدة بالقرية، وتطور الأمر إلى مشاجرة قام المتهم بإحضار سكينا وطعن بها المجنى عليه طعنة أودت بحياته.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة قررت حبسه على ذمة التحقيقات، وإحالتة محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق علي ذمة القضية رقم 4380 لسنة 2021 والتي أصدرت حكمها المتقدم.