نائب محافظ كفر الشيخ يسلم شعلة أولمبياد الطفل المصري.. صور

سلم عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، شعلة أولمبياد الطفل المصري للطلائع في نسخته الثالثة ٢٠٢١ والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي انطلقت من أمام ديوان عام المحافظة في تمام الحادية عشرة صباحاً مروراً بميدان النصر وطريق الإستاد نهاية بديوان عام مديرية الشباب والرياضة.

جاء ذلك بحضور اللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وعبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للشباب، ومصطفى غريب، وكيل المديرية للرياضة.



وقد ثمن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الدور الفعال الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والاهتمام بتحقيق رؤية مصر 2030م من خلال أنشطتها المتنوعة التي تهتم ببناء أبطال رياضيين من النشء والشباب قادرون على خوض المنافسات المحلية والدولية، وفق خطة التنمية المستدامة والتي من أهم محاورها البعد الاجتماعي الذي يتمثل في الاهتمام بالصحة والاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية.

قال عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، ان أولمبياد الطفل المصري يهدف إلى اكتشاف مواهب المتميزين رياضياً وتشجيع النشء على ممارسة الرياضة وغرس قيمة الولاء والانتماء للوطن من خلال تنظيم محاكاة الأولمبياد للطفل المصري، وتأهيلهم للمشاركة في البطولات والمنافسات العالمية، وستتم ممارسة الرياضية في 10 ألعاب وذلك لاكتشاف المواهب من النشء والشباب لخوض المنافسات.

أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنه على من يرغب من النشء المشاركة ممن تتراوح أعمارهم من 12 حتى 14 عاماً التوجه إلى مراكز الشباب المتاح التسجيل بها، أو التوجه إلى مديرية الشباب والرياضة (إدارة الطلائع) وملء الاستمارة وتسليمها لمسئول مركز الشباب (والاشتراك مجانا)، موضحاً أن الرابط الخاص بالاستثمارات والذي يوجد به جميع الشروط هو: https: //www. emys. gov. eg/youth/Olympicsinstruture2

تضمنت مراسم تسليم الشعلة عرضاً رياضياً بالأعلام ومشاركة البطل الأوليمبي محمد حاتم الحاصل على فضية بطولة الفجيرة الدولية وحامل الشعلة البطل عمار محمود وبحضور شباب يدير شباب واللاعبين من أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي وقادة الكشافة

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