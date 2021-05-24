وفاة طالبة حزنا على والدها وشقيقها لمصرعهما لحظة حفر بئر صرف صحي بقنا

بعد يومين من وفاتهما..

لفظت طالبة بالصف الثالث الثانوي، أنفاسها الأخيرة، صباح اليوم الاثنين، بعد إصابتها بغيبوبة، حزنا على وفاة والدها وشقيقها يوم الجمعة الماضية، بمركز قفط جنوب قنا.

وأكد مصدر مسئول بمكتب صحة قفط، أن ياسمين عبدالعزيز أحمد عبدالقادر ١٨ عاما" طالبة بالثانوي العام" لفظت انفاسها الأخيرة بعد دخولها في حالة غيبوبة و انهيار عصبي، حزنا علي وفاة والدها و شقيقها منذ يومين.



كان اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا من مركز شرطة قفط، الجمعة الماضية، يفيد بمصرع شخصين و إصابة اثنين آخرين، أثناء حفرهم لبئر صرف صحي بجوار منزلهما.

تبين و فاة عبدالعزيز أحمد عبدالقادر 55 عاما و نجله مصطفى 20 عاما وإصابة 2 آخرين، أثناء الحفر وجري نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى قوص المركزي.

عقب وفاة الأب ونجله، دخلت الفتاة في حالة غيبوبة متأثرة بوفاتهما، إلي أن لفظت انفاسها الأخيرة صباح اليوم.