عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد يومين من وفاتهما..

وفاة طالبة حزنا على والدها وشقيقها لمصرعهما لحظة حفر بئر صرف صحي بقنا

جثة ارشيفيه
جثة ارشيفيه

لفظت طالبة بالصف الثالث الثانوي، أنفاسها الأخيرة، صباح اليوم الاثنين، بعد إصابتها بغيبوبة، حزنا على وفاة والدها وشقيقها يوم الجمعة الماضية، بمركز قفط جنوب قنا.

وأكد مصدر مسئول بمكتب صحة قفط، أن ياسمين عبدالعزيز أحمد عبدالقادر ١٨ عاما" طالبة بالثانوي العام" لفظت انفاسها الأخيرة بعد دخولها في حالة غيبوبة و انهيار عصبي، حزنا علي وفاة والدها و شقيقها منذ يومين.

 

اندلاع حريق بمخزن فراشة ومنزل في قنا

ارتفاع كميات الأقماح الموردة بشون وصوامع قنا إلى 135 ألف طن


كان اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا من مركز شرطة قفط، الجمعة الماضية، يفيد بمصرع شخصين و إصابة اثنين آخرين، أثناء حفرهم لبئر صرف صحي بجوار منزلهما.

تبين و فاة عبدالعزيز أحمد عبدالقادر 55 عاما و نجله مصطفى 20 عاما وإصابة 2 آخرين، أثناء الحفر وجري نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى قوص المركزي.

عقب وفاة الأب ونجله، دخلت الفتاة في حالة غيبوبة متأثرة بوفاتهما، إلي أن لفظت انفاسها الأخيرة صباح اليوم.

مكتب صحة قفط طالبة بالصف الثالث الثانوي مصرع طالبة بعد إصابتها بغيبوبة وفاة والدها وشقيقها اخبار الحوادث قنا اخبار قنا

موضوعات متعلقة

اندلاع حريق بمخزن فراشة ومنزل في قنا

محافظ قنا يناقش بنود التعاقد مع الجمعيات المستفيدة من أراضي مدينة الأمل

ترشيحاتنا

"خارجية التنسيقية" ترصد إجراءات مصر لوقف العدوان على غزة

ما حكم فك السحر؟ أمين الفتوى يجيب

بعد منعها من دخول المبنى.. رئيسة وزراء ساموا تؤدي اليمين الدستورية بحديقة البرلمان

روسيا توجه تحذيرًا لـ تركيا بسبب جزيرة القرم.. ما الذي حدث ؟

اتحاد الكرة يستقر على الموعد الجديد لـ نهائي السوبر المصري.. تعرف عليه

بالتعاون مع"الزراعة".. "تنمية المشروعات": بروتوكول لدعم وإقراض الأسر الأولى بالرعاية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الكهرباء عن زيادة الأسعار : قلتلكم عليها قبل كده

شجع الأهلي .. ننشر الفئات الجماهيرية المسموح لها بحضور نهائى السوبر الإفريقي

عقوبات أمريكية على مسئولين في إثيوبيا بسبب تيجراي.. تفاصيل

"الصليبي" يبعد حارس مرمى المنتخب الأوليمبي عن أولمبياد طوكيو

الذهب يصدم الجميع.. ارتفاع كبير في أسعار المعدن الأصفر ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

نقل صالح جمعة إلى المستشفى

ردد 10 كلمات قبل نومك.. تدعو لك الملائكة بغفران الذنوب حتى تستيقظ

قطع مياه الشرب عن 12 منطقة رئيسية بالقاهرة غدا.. تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. أبرز 5 سيارات مستعملة في مصر أقل من 50 ألف جنيه

هتلر كان محقًا.. التحقيق مع مراسلة بي بي سي بشأن تغريدات معادية لإسرائيل

احذروا.. شاهد مقاطع TikTok تجني على طفل ابتلع 5 كرات مغناطيسية.. صور

حادث مروع.. سقوط تلفريك بالركاب من أعلى قمة جبل في إيطاليا.. صور

فيديو

نهايات متشابهة للضيف وجورج وسمير .. كيف رحل ثلاثي أضواء المسرح ؟

إعفاء الفلسطينيين من المصروفات.. قرارات عاجلة من الأعلى للجامعات

تصريحات صادمة لـ حورية فرغلي ضد محمد رمضان وأمينة خليل.. والأخيرة ترد

قدرة خارقة .. شاهد صاحب أسرع يدين في العالم

المزيد

ساحة رأي

علي عبد المقصود يكتب : الكافيين في لعبة كمال الأجسام

محمود أبو حبيب يكتب: يا وابور قولي رايح على فين

خالد عامر يكتب: معارك مصر الرسمية

ليلى زيدان تكتب: الفطر الأسود .. مرحلة جديدة من الرعب العالمى

د. أحمد موافي يكتب: أوقفوا التنمر.. العلاج النفسي شجاعة وليس وصمة

عمر عاقيل يكتب: مؤشرات البطولة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

السيسي يقود العالم !!

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

اﻟﻤﺰﻳﺪ