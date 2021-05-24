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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تعلن الفائزين في مهرجان الأسر الطلابية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان أسماء الطلاب الفائزين في المهرجان الختامي للأسر الطلابية المقام تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور ماجد نجم على أهمية الأنشطة الطلابية ودورها الهام فى صقل مواهب الطلاب في مختلف المجالات، حيث يتضمن مهرجان الأسر الطلابية المجالات الثقافية والرياضية والعلمية والاجتماعية  وصحف الحائط والجوالة والخدمة العامة والبوستر والروح والمظهر والاستقبال والسجلات الإدارية والموضوعات البيئية المختلفة، كما تساهم مثل هذه الأنشطة في تبادل الخبرات واكتساب المهارات واستغلال الطاقات الشبابية.

وقد جاءت الأسر الفائزة من الكليات كما أعلنتها الإدارة العامة لرعاية الشباب على النحو التالى :

المركز الأول حصلت عليه كلية التربية الرياضية بنات بالجزيرة أسره ( المصراويه)، وجاء المركز الثاني من نصيب كلية العلوم أسرة ( خلطبيطه)، والمركز الثالث  كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعي أسرة ( القدرة الاجتماعية)، والمركز الرابع كلية التربية الرياضية بنين بالهرم أسرة ( شباب مصر٢٠٣٠ )، والمركز الخامس كلية التجارة وإدارة الأعمال أسرة  ( إنتماء )، والمركز السادس كلية التربية أسرة (الريادة)، والمركز السابع كلية السياحة والفنادق أسرة (فريندز)، والمركز الثامن كلية التربية الموسيقية أسرة ( رحالة )، و المركز التاسع كلية الإقتصاد المنزلي أسرة ( رواد المستقبل)

وقد فاز على مستوى الكليات: منة الله عبد الحفيظ كلية التربية الفنية أفضل عمل فني، محمد مجدي كلية التربية الموسيقية أفضل عازف، نورهان أسامة كلية التجارة وإدارة الأعمال أفضل عمل فني تشكيلي، مهند درويش كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعي أفضل عمل فني تشكيلي.

 وكذلك كل من روان هشام كلية التربية الفنية، وجورجينا عادل كلية العلوم، وقد فازت علياء عاطف كلية الصيدلة  بأفضل عمل تطوعي، ومحمود أشرف كلية العلوم بأفضل مشروع علمي، ومصطفى محمد كلية التربية بأفضل عرض رياضي، ومحمد يسري كلية الخدمة الإجتماعية بأفضل موضوع بيئي، ومحمود نبيل كلية الهندسة بحلوان أفضل قارئ قرآن كريم، وأمنية عصام كلية التربية الموسيقية بأفضل مقدم ، وأحمد سلامة كلية التمريض أفضل إنشاد ديني، إسلام عبد التواب كلية العلوم أفضل فيلم تسجيلي، وائل محمد كلية التربية الفنية أفضل مشروع خدمة عامة، محمود سامي كلية السياحة أفضل بوستر، فاطمة حسين كلية الآداب أفضل صحيفة حائط، رضوى شاكر كلية التربية الرياضية بنات بالجزيرة أفضل صحيفة حائط مبتكرة. 


وقد قام بالإشراف على المهرجان الأستاذ راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، و إلهام محمد مدير إدارة الأسر الطلابية.

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