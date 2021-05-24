وزير بريطاني يوجه تهنئة للأردن بمناسبة ذكرى استقلاله

وجه وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جيمس كليفرلي، تهنئة للأردن بمناسبة ذكرى استقلاله.

وقال كليفرلي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر " اليوم الاثنين: "مبروك للشعب الأردني الاحتفال بمرور 75 عاما على الاستقلال".

وأضاف "الأردن شريك رئيسي للمملكة المتحدة في الأمن والاستقرار الإقليميين"، معربًا عن تطلع بلاده إلى مواصلة الشراكة القوية معه والعمل معًا من أجل مستقبل أكثر أمانًا وازدهارًا.

ويحتفل الأردنيون، غداً الثلاثاء، بالذكرى الـ 75 لاستقلال المملكة، متذكرين معاني التضحية والوفاء والانتماء لوطنهم، بما تحقق من إنجازات بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.

