موجة حارة جديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن موجة حارة جديدة سوف تشهدها البلاد على مدار طقس الـ 6 أيام القادمة، حيث ترتفع درجات الحرارة تدريجيا على معظم أنحاء الجمهورية، لتسجل العظمى لها على القاهرة 36 وعلى الصعيد 42.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس الـ 6 أيام القادمة، يكون معتدل نهارا على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، ويكون لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتكون الظواهر الجوية المؤثرة في طقس الـ 6 أيام القادمة، هي نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

صور الأقمار الصناعية

أما عن درجات الحرارة المتوقعة خلال طقس الـ 6 أيام القادمة، تكون على القاهرة ا لكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 32 لـ 36، وعلى السواحل الشمالية تتراوح ما بين 27 لـ 28، وعلى جنوب سيناء تتراوح ما بين 35 لـ 38، وعلى شمال الصعيد 33 لـ 38، وعلى جنوب الصعيد تتراوح ما بين 37 لـ 42.

وتشهد الأحوال الجوية، اعتبارا من اليوم الاثنين، ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، على جميع أنحاء البلاد، ويكون طقس اليوم، حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، يكون طقس اليوم، لطيفا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، معتدلا على جنوب سيناء.

وحول الظواهر الجوية المؤثرة في طقس اليوم، يكون نشاط الرياح موجودا على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

صور الأقمار الصناعية

أما عن درجات الحرارة اليوم، على القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 33 والصغرى 18، السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى 18، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 35 للعظمى والصغرى 26، شمال الصعيد 33 للعظمى والصغرى 20، جنوب الصعيد 37 للعظمى والصغرى 23.

وتنصح هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين في مثل هذه الأجواء من ارتفاع درجات الحرارة، من التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء فترة الظهيرة، كما تنصح بتناول الكثير من السوائل، خاصة المياه، بالإضافة إلى أنها تنصح بعدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات والمركبات أثناء القيادة على الطرق، أو داخل غرف المنازل ذات الحرارة المرتفعة.