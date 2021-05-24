عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجة حارة جديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة

طقس الـ 6 أيام القادمة
طقس الـ 6 أيام القادمة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن موجة حارة جديدة سوف تشهدها البلاد على مدار طقس الـ 6 أيام القادمة، حيث ترتفع درجات الحرارة تدريجيا على معظم أنحاء الجمهورية، لتسجل العظمى لها على القاهرة 36 وعلى الصعيد 42.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس الـ 6 أيام القادمة، يكون معتدل نهارا على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، ويكون لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتكون الظواهر الجوية المؤثرة في طقس الـ 6 أيام القادمة، هي نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

صور الأقمار الصناعية 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة خلال طقس الـ 6 أيام القادمة، تكون على القاهرة ا لكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 32 لـ 36، وعلى السواحل الشمالية تتراوح ما بين 27 لـ 28، وعلى جنوب سيناء تتراوح ما بين 35 لـ 38، وعلى شمال الصعيد  33 لـ 38، وعلى جنوب الصعيد تتراوح ما بين 37 لـ 42.

وتشهد الأحوال الجوية، اعتبارا من اليوم الاثنين، ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، على جميع أنحاء البلاد، ويكون طقس اليوم، حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، يكون طقس اليوم، لطيفا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، معتدلا على جنوب سيناء.

وحول الظواهر الجوية المؤثرة في طقس اليوم، يكون نشاط الرياح موجودا على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

صور الأقمار الصناعية 

أما عن درجات الحرارة اليوم، على القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 33 والصغرى 18، السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى 18، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 35 للعظمى والصغرى 26، شمال الصعيد 33 للعظمى والصغرى 20، جنوب الصعيد 37 للعظمى والصغرى 23.

وتنصح هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين في مثل هذه الأجواء من ارتفاع درجات الحرارة، من التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء فترة الظهيرة، كما تنصح بتناول الكثير من السوائل، خاصة المياه، بالإضافة إلى أنها تنصح بعدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات والمركبات أثناء القيادة على الطرق، أو داخل غرف المنازل ذات الحرارة المرتفعة.

درجات الحرارة خلال طقس الـ 6 أيام القادمة
الأرصاد الجوية درجات الحرارة درجات الحرارة اليوم طقس اليوم طقس مصر

موضوعات متعلقة

الأرصاد تزف بشرى سارة حول تراجع درجات الحرارة .. فيديو

هذه المدينة الأكثر سخونة اليوم.. اعرف حالة الطقس ودرجات الحرارة بأنحاء الجمهورية

أرقام الطوارئ وأسعار الذهب والحديد وحالة الطقس.. نشرة خدمات صدى البلد

الجو نار.. موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد اليوم وتحذير عاجل من الأرصاد

ترشيحاتنا

طرح ساوايست برايم 2022 في مصر .. صور

"خارجية التنسيقية" ترصد إجراءات مصر لوقف العدوان على غزة

ما حكم فك السحر؟ أمين الفتوى يجيب

بعد منعها من دخول المبنى.. رئيسة وزراء ساموا تؤدي اليمين الدستورية بحديقة البرلمان

روسيا توجه تحذيرًا لـ تركيا بسبب جزيرة القرم.. ما الذي حدث ؟

اتحاد الكرة يستقر على الموعد الجديد لـ نهائي السوبر المصري.. تعرف عليه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الكهرباء عن زيادة الأسعار : قلتلكم عليها قبل كده

شجع الأهلي .. ننشر الفئات الجماهيرية المسموح لها بحضور نهائى السوبر الإفريقي

عقوبات أمريكية على مسئولين في إثيوبيا بسبب تيجراي.. تفاصيل

"الصليبي" يبعد حارس مرمى المنتخب الأوليمبي عن أولمبياد طوكيو

الذهب يصدم الجميع.. ارتفاع كبير في أسعار المعدن الأصفر ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

نقل صالح جمعة إلى المستشفى

ردد 10 كلمات قبل نومك.. تدعو لك الملائكة بغفران الذنوب حتى تستيقظ

قطع مياه الشرب عن 12 منطقة رئيسية بالقاهرة غدا.. تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. أبرز 5 سيارات مستعملة في مصر أقل من 50 ألف جنيه

هتلر كان محقًا.. التحقيق مع مراسلة بي بي سي بشأن تغريدات معادية لإسرائيل

احذروا.. شاهد مقاطع TikTok تجني على طفل ابتلع 5 كرات مغناطيسية.. صور

حادث مروع.. سقوط تلفريك بالركاب من أعلى قمة جبل في إيطاليا.. صور

فيديو

نهايات متشابهة للضيف وجورج وسمير .. كيف رحل ثلاثي أضواء المسرح ؟

إعفاء الفلسطينيين من المصروفات.. قرارات عاجلة من الأعلى للجامعات

تصريحات صادمة لـ حورية فرغلي ضد محمد رمضان وأمينة خليل.. والأخيرة ترد

قدرة خارقة .. شاهد صاحب أسرع يدين في العالم

المزيد

ساحة رأي

منى زيدو تكتب: لا نعاني نقصاً في الذكورة بل «الرجولة»

علي عبد المقصود يكتب : الكافيين في لعبة كمال الأجسام

محمود أبو حبيب يكتب: يا وابور قولي رايح على فين

خالد عامر يكتب: معارك مصر الرسمية

ليلى زيدان تكتب: الفطر الأسود .. مرحلة جديدة من الرعب العالمى

د. أحمد موافي يكتب: أوقفوا التنمر.. العلاج النفسي شجاعة وليس وصمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

السيسي يقود العالم !!

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

اﻟﻤﺰﻳﺪ