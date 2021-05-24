غلق 8 منشآت وتحصيل 8500 جنيه بحي غرب الإسكندرية لمخالفة الإجراءات الاحترازية

قادت المهندسه سحر شعبان رئيس حي غرب الإسكندرية حملة مسائية مكبرة بنطاق الحي استهدفت كل من شارع كرموز، وشارع النخيل، وبشاير الخير ٣، وشارع الطابية، وشارع راغب باشا بمنطقة كرموز، وشارع الامير لؤلؤ، وشارع رشيد رضا، وشارع الاسناوي، وشارع القفال، وشارع الشيخ طموم، وشارع ام السلطان بمنطقة مينا البصل.

وأسفرت الحملات عن تحصيل ٨٥٠٠ جنيه غرامات بالإضافة الي غلق وتشميع عدد ( ٨ ) منشات بكرموز ومينا البصل غير ملتزمه بمواعيد الاغلاق ووجود تجمعات وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية.

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شارك بالحملة سكرتير عام الحي واشغال الطريق والمتابعة الميدانية ورخص المحلات والايرادات والرقابة والرصد البيئي بالحي والكول الامني لقسم مينا البصل

وشددت شعبان على ضرورة الالتزام بمواعيد الغلق تطبيقا للاجراءات الاحترازية لمواجهة ازمه كورونا وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء ومازالت الحملات متوالية بنطاق حي غرب.

يأتي هذا بناءً علي توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بشان متابعة الالتزام بقرارات رئيس مجلس الوزراء والالتزام بمواعيد غلق المقاهي والمحال والمولات وما يماثلها وتطبيقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة أزمه كورونا.