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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار مواد البناء في مصر اليوم الاثنين 24-5-2021

أسعار مواد البناء
أسعار مواد البناء

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أسعار مواد البناء في مصر، خاصة أسعار الأسمنت والحديد، خلال مستهل التعاملات اليوم الاثنين 24-5-2021، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري .


ويستعرض موقع “صدى البلد”، أسعار مواد البناء في مصر اليوم الاثنين على النحو التالي:


أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الحديد اليوم الاثنين


سجل سعر حديد المصريين 14300 جنيه للطن، فيما سجل سعر حديد عز 14600 جنيه للطن.

سعر حديد العتال 14450 جنيهًا للطن، سجل سعر حديد بشاي 14500جنيه للطن.

سعر حديد المراكبي وسرحان والمعادي و العشرى و مصر ستيل 14300 جنيه للطن.


أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الأسمنت اليوم الاثنين:


أما أسعار الأسمنت اليوم، فسجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 840 جنيها لطن المسلح.

وسجلت السويس للأسمنت 815 جنيها للطن، والسويدي 828 جنيها للطن.

كما سجل أسمنت حلوان 815 جنيها للطن،أسمنت سيناء 750 جنيها للطن.

وهذه الأسعار مواد البناء لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

أسعار مواد البناء الأسمنت الحديد اليوم الأثنين

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