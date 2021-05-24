مسألة وقت.. "مهند" صفقة الزمالك الجديدة تعويضًا لرحيل فرجاني ساسي

إقترب مهند لاشين لاعب وسط فريق طلائع الجيش بقوة من الإنضمام لنادى الزمالك بداية من الموسم المقبل من أجل تعويض رحيل الدولى التونسى فرجانى ساسى والذي أصبح بقاؤه فى القلعة البيضاء مسألة وقت.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب لـ صدى البلد أن لاشين يرحب ويرغب فى ارتداء الفانلة البيضاء الموسم القادم خاصة أنه يقدم مستويات رائعة مع الفريق العسكرى هذا الموسم.

وتلقى لاشين العديد من العروض أبرزها من ناديه السابق الإسماعيلي و نادى المصرى البورسعيدى .

ويسعى مسئولو الزمالك لحسم ضم لاشين والتفاوض مع إدارة ناديه لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة أو الدخول فى صفقة تبادلية مع نظرائهم فى الطلائع .

ويواجه الزمالك اليوم نظيره المصرى البورسعيدى فى الجولة الـ 24 للدورى اليوم بإستاد الإسكندرية .