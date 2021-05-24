عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

دار نهضة مصر: تطبيق اتكلم عربي يحمي بيانات أبناء المصريين بالخارج

نهضة مصر مبادرة اتكلم
نهضة مصر مبادرة اتكلم عربي

قالت داليا إبراهيم رئيس مجلس إدارة دار نهضة مصر للنشر ان تطبيق اتكلم عربي الذي تم إطلاقه اليوم مبني على التحديث السريع المستمر فلا يحتاج إلى تحميله مرة أخرى لمواكبة تحديثاته.

واضافت خلال كلمتها بمؤتمر غطلاق تطبيق اتكلم عربي بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة انه من المعروف أن بيانات المصريين بالخارج والمعلومات عنهم سرية وامن قومي موضحة ان التطبيق يغطي هذا الأمر بشكل جيد ويحمي بيانات المصريين بالخارج فلا يستطيع أحد الاطلاع عليها.

التطبيق يحمي بيانات المستخدمين

وأوضحت ان بيانات ابنائنا بالخارج هي أمن قومي وهو ما يقوم التطبيق بتغطيته.

واطلقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤن المصريين بالخارج، بالتعاون مع دار نهضة مصر للنشر، تطبيق "اتكلم عربي" منذ قليل تحت شعار "اتكلم عربي وعيشها مصري".

يأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي أطلقتها الوزارة بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية لدى الأطفال المصريين المقيمين بالخارج.

وزيرة الهجرة: مبادرة اتكلم عربي تخدم الأمن القومي المصري

قبل إطلاقه بساعات.. ماذا يقدم تطبيق اتكلم عربي لأبناء المصريين في الخارج

وسبق أن صرحت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة بأن مبادرة "اتكلم عربي" تستهدف المرحلة الأولى من التطبيق الأطفال من سن 3 إلى 6 سنوات، والمرحلة الثانية من سن 6 إلى 9 سنوات، والمرحلة الثالثة من سن 9 الى 12 سنة، موضحة أن إطلاق التطبيق الإلكتروني الخاص بالمبادرة يتيح الفرصة أمام أجيالنا المصرية الناشئة بالخارج لتعلم اللغة العربية قراءة وكتابة في أي مكان عن طريق الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، وبالاعتماد على أحدث طرق التعلم التفاعلية وتقديم تجربة معايشة متكاملة لثقافتنا المصرية وعاداتنا وتقاليدنا.
 

اتكلم عربي تطبيق اتكلم عربي نهضة مصر نبيلة مكرم وزيرة الهجرة بيانات المصريين بالخارج

موضوعات متعلقة

وزيرة الهجرة: مبادرة اتكلم عربي تخدم الأمن القومي المصري

اتكلم عربي وعيشها مصري| الهجرة تطلق التطبيق الإلكتروني للمبادرة الرئاسية.. اليوم

ترشيحاتنا

طرح ساوايست برايم 2022 في مصر .. صور

"خارجية التنسيقية" ترصد إجراءات مصر لوقف العدوان على غزة

ما حكم فك السحر؟ أمين الفتوى يجيب

بعد منعها من دخول المبنى.. رئيسة وزراء ساموا تؤدي اليمين الدستورية بحديقة البرلمان

روسيا توجه تحذيرًا لـ تركيا بسبب جزيرة القرم.. ما الذي حدث ؟

اتحاد الكرة يستقر على الموعد الجديد لـ نهائي السوبر المصري.. تعرف عليه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الكهرباء عن زيادة الأسعار : قلتلكم عليها قبل كده

شجع الأهلي .. ننشر الفئات الجماهيرية المسموح لها بحضور نهائى السوبر الإفريقي

عقوبات أمريكية على مسئولين في إثيوبيا بسبب تيجراي.. تفاصيل

"الصليبي" يبعد حارس مرمى المنتخب الأوليمبي عن أولمبياد طوكيو

الذهب يصدم الجميع.. ارتفاع كبير في أسعار المعدن الأصفر ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

نقل صالح جمعة إلى المستشفى

ردد 10 كلمات قبل نومك.. تدعو لك الملائكة بغفران الذنوب حتى تستيقظ

قطع مياه الشرب عن 12 منطقة رئيسية بالقاهرة غدا.. تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. أبرز 5 سيارات مستعملة في مصر أقل من 50 ألف جنيه

هتلر كان محقًا.. التحقيق مع مراسلة بي بي سي بشأن تغريدات معادية لإسرائيل

احذروا.. شاهد مقاطع TikTok تجني على طفل ابتلع 5 كرات مغناطيسية.. صور

حادث مروع.. سقوط تلفريك بالركاب من أعلى قمة جبل في إيطاليا.. صور

فيديو

نهايات متشابهة للضيف وجورج وسمير .. كيف رحل ثلاثي أضواء المسرح ؟

إعفاء الفلسطينيين من المصروفات.. قرارات عاجلة من الأعلى للجامعات

تصريحات صادمة لـ حورية فرغلي ضد محمد رمضان وأمينة خليل.. والأخيرة ترد

قدرة خارقة .. شاهد صاحب أسرع يدين في العالم

المزيد

ساحة رأي

منى زيدو تكتب: لا نعاني نقصاً في الذكورة بل «الرجولة»

علي عبد المقصود يكتب : الكافيين في لعبة كمال الأجسام

محمود أبو حبيب يكتب: يا وابور قولي رايح على فين

خالد عامر يكتب: معارك مصر الرسمية

ليلى زيدان تكتب: الفطر الأسود .. مرحلة جديدة من الرعب العالمى

د. أحمد موافي يكتب: أوقفوا التنمر.. العلاج النفسي شجاعة وليس وصمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

السيسي يقود العالم !!

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

اﻟﻤﺰﻳﺪ