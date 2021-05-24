دار نهضة مصر: تطبيق اتكلم عربي يحمي بيانات أبناء المصريين بالخارج

قالت داليا إبراهيم رئيس مجلس إدارة دار نهضة مصر للنشر ان تطبيق اتكلم عربي الذي تم إطلاقه اليوم مبني على التحديث السريع المستمر فلا يحتاج إلى تحميله مرة أخرى لمواكبة تحديثاته.

واضافت خلال كلمتها بمؤتمر غطلاق تطبيق اتكلم عربي بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة انه من المعروف أن بيانات المصريين بالخارج والمعلومات عنهم سرية وامن قومي موضحة ان التطبيق يغطي هذا الأمر بشكل جيد ويحمي بيانات المصريين بالخارج فلا يستطيع أحد الاطلاع عليها.

التطبيق يحمي بيانات المستخدمين

وأوضحت ان بيانات ابنائنا بالخارج هي أمن قومي وهو ما يقوم التطبيق بتغطيته.

واطلقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤن المصريين بالخارج، بالتعاون مع دار نهضة مصر للنشر، تطبيق "اتكلم عربي" منذ قليل تحت شعار "اتكلم عربي وعيشها مصري".

يأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي أطلقتها الوزارة بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية لدى الأطفال المصريين المقيمين بالخارج.

وسبق أن صرحت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة بأن مبادرة "اتكلم عربي" تستهدف المرحلة الأولى من التطبيق الأطفال من سن 3 إلى 6 سنوات، والمرحلة الثانية من سن 6 إلى 9 سنوات، والمرحلة الثالثة من سن 9 الى 12 سنة، موضحة أن إطلاق التطبيق الإلكتروني الخاص بالمبادرة يتيح الفرصة أمام أجيالنا المصرية الناشئة بالخارج لتعلم اللغة العربية قراءة وكتابة في أي مكان عن طريق الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، وبالاعتماد على أحدث طرق التعلم التفاعلية وتقديم تجربة معايشة متكاملة لثقافتنا المصرية وعاداتنا وتقاليدنا.

