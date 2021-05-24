بالتعاون مع"الزراعة".. "تنمية المشروعات": بروتوكول لدعم وإقراض الأسر الأولى بالرعاية

تنمية المشروعات

قال المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن هناك بروتوكول لتقديم الدعم لمختلف الأسر الأولى بالرعاية وتقديم قروض لهم وتوفير العديد من الدورات التدريبية يعد هام جدا، حيث أنه يقدم نوعية من المشروعات المنتشرة فى الريف المصرى كله.



وأضاف "شاش" خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه فى إطار توجيهات الرئيس السيسي بتطوير الريف المصرى ومبادرة حياة كريمة تم التنسيق بين الجهاز ووزارة الزراعة ولجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب لمساعدة أصحاب المشروعات الزراعية، منها إنتاج حيوانى وداجنى وثروة سمكية وتربية نحل وصوب زراعية.



وتابع أن وضع البروتوكول يعد أسرع طريقة لتحسين المستوى المعيشي للأماكن الأكثر احتياجا بالريف المصرى بصفة عامة والصعيد بصفة خاصة والمناطق الحدودية، حيث أنه تم توقيع بروتوكول التعاون بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة الزراعة.



وأشار إلى أن تلك الشراكة تعد مثالية، نتيجة إمكانيات وزارة الزراعة بالتعاون مع الجهاز، متابعا أن الجهاز يساعد أصحاب تلك المشروعات على التنفيذ والتوجه لأماكن التنفيذ وخدمات التسويق.



وأكد أن الخطوات التى يتبعها المواطن لتقديم ذلك الدعم تعتبر خطوات معروفة ، حيث أنه يقوم بالتوجه للمكتب الخاص بالجهاز وتحديد الإستفادة من أى مشروع سواء فى تلك المبادرة أو فى أى إطار أخر.

https://youtu.be/RwOyebTEn-A