عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تنمية المشروعات

بالتعاون مع"الزراعة".. "تنمية المشروعات": بروتوكول لدعم وإقراض الأسر الأولى بالرعاية

نائب الرئيس التنفيذي
نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات

قال المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن هناك بروتوكول لتقديم الدعم لمختلف الأسر الأولى بالرعاية وتقديم قروض لهم وتوفير العديد من الدورات التدريبية يعد هام جدا، حيث أنه يقدم نوعية من المشروعات المنتشرة فى الريف المصرى كله.


وأضاف "شاش" خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه فى إطار توجيهات الرئيس السيسي بتطوير الريف المصرى ومبادرة حياة كريمة تم التنسيق بين الجهاز ووزارة الزراعة ولجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب لمساعدة أصحاب المشروعات الزراعية، منها إنتاج حيوانى وداجنى وثروة سمكية وتربية نحل وصوب زراعية.


وتابع أن وضع البروتوكول يعد أسرع طريقة لتحسين المستوى المعيشي للأماكن الأكثر احتياجا بالريف المصرى بصفة عامة والصعيد بصفة خاصة والمناطق الحدودية، حيث أنه تم توقيع بروتوكول التعاون بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة الزراعة.


وأشار إلى أن تلك الشراكة تعد مثالية، نتيجة إمكانيات وزارة الزراعة بالتعاون مع الجهاز، متابعا أن الجهاز يساعد أصحاب تلك المشروعات على التنفيذ والتوجه لأماكن التنفيذ وخدمات التسويق.


وأكد أن الخطوات التى يتبعها المواطن لتقديم ذلك الدعم تعتبر خطوات معروفة ، حيث أنه يقوم بالتوجه للمكتب الخاص بالجهاز وتحديد الإستفادة من أى مشروع سواء فى تلك المبادرة أو فى أى إطار أخر.

https://youtu.be/RwOyebTEn-A

 

جهاز تنمية المشروعات بروتوكول الأسر الاولى بالرعاية تقديم قروض الدورات التدريبية الريف المصري وزارة الزراعة

ترشيحاتنا

طرح ساوايست برايم 2022 في مصر .. صور

"خارجية التنسيقية" ترصد إجراءات مصر لوقف العدوان على غزة

ما حكم فك السحر؟ أمين الفتوى يجيب

بعد منعها من دخول المبنى.. رئيسة وزراء ساموا تؤدي اليمين الدستورية بحديقة البرلمان

روسيا توجه تحذيرًا لـ تركيا بسبب جزيرة القرم.. ما الذي حدث ؟

اتحاد الكرة يستقر على الموعد الجديد لـ نهائي السوبر المصري.. تعرف عليه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شجع الأهلي .. ننشر الفئات الجماهيرية المسموح لها بحضور نهائى السوبر الإفريقي

وزير الكهرباء عن زيادة الأسعار : قلتلكم عليها قبل كده

عقوبات أمريكية على مسئولين في إثيوبيا بسبب تيجراي.. تفاصيل

"الصليبي" يبعد حارس مرمى المنتخب الأوليمبي عن أولمبياد طوكيو

الذهب يصدم الجميع.. ارتفاع كبير في أسعار المعدن الأصفر ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

نقل صالح جمعة إلى المستشفى

ردد 10 كلمات قبل نومك.. تدعو لك الملائكة بغفران الذنوب حتى تستيقظ

قطع مياه الشرب عن 12 منطقة رئيسية بالقاهرة غدا.. تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. أبرز 5 سيارات مستعملة في مصر أقل من 50 ألف جنيه

هتلر كان محقًا.. التحقيق مع مراسلة بي بي سي بشأن تغريدات معادية لإسرائيل

احذروا.. شاهد مقاطع TikTok تجني على طفل ابتلع 5 كرات مغناطيسية.. صور

حادث مروع.. سقوط تلفريك بالركاب من أعلى قمة جبل في إيطاليا.. صور

فيديو

نهايات متشابهة للضيف وجورج وسمير .. كيف رحل ثلاثي أضواء المسرح ؟

إعفاء الفلسطينيين من المصروفات.. قرارات عاجلة من الأعلى للجامعات

تصريحات صادمة لـ حورية فرغلي ضد محمد رمضان وأمينة خليل.. والأخيرة ترد

قدرة خارقة .. شاهد صاحب أسرع يدين في العالم

المزيد

ساحة رأي

منى زيدو تكتب: لا نعاني نقصاً في الذكورة بل «الرجولة»

علي عبد المقصود يكتب : الكافيين في لعبة كمال الأجسام

محمود أبو حبيب يكتب: يا وابور قولي رايح على فين

خالد عامر يكتب: معارك مصر الرسمية

ليلى زيدان تكتب: الفطر الأسود .. مرحلة جديدة من الرعب العالمى

د. أحمد موافي يكتب: أوقفوا التنمر.. العلاج النفسي شجاعة وليس وصمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

السيسي يقود العالم !!

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

اﻟﻤﺰﻳﺪ