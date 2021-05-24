هشام حطب : مصر قادرة على استضافة كل الفعاليات الرياضية بفضل دعم الدولة
أكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن إقامة الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية "أنوكا" في مصر خلال الفترة الحالية وفي ظل الظروف العالمية الحالية هو تحدي كبير من الدولة المصرية التي تمتلك القدرات والإمكانيات الكبيرة التي تساعدنا على تنظيم جميع الأحداث والفاعليات في أي وقت.
وقال المهندس هشام حطب ، تواجد 54 دولة افريقية في مصر حدث مهم وكبير وكان مقرر أن تقام الجمعية العمومية للأنوكا في أثيوبيا في نفس التوقيت الحالي ولكن تم نقلها إلى مصر نتيجة ثقة الجميع في قدرات مصر سواء التنظيمية أو الإجراءات الاحترازية والطبية.
وأضاف المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أتوجه بالشكر للقيادة السياسية المصرية وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يمنح الرياضة إهتمام كبير و دعم غير محدود وتوفير إمكانيات لم تتوفر للرياضة المصرية في السنوات الماضية مما ساهم في قدرة مصر على تنظيم أي حدث في أي وقت وتحت أي ظروف.
وأشار المهندس هشام حطب ، تواجد الدول الأفريقية في مصر ومناقشة خطة البطولات والأحداث القادمة من مصر أمر هام ويؤكد دور مصر في الرياضة الأفريقية.
وأضاف المهندس هشام حطب، كلمة توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية التي أرسلها لعرضها في اجتماع الجمعية العمومية للأنوكا كانت مهمة وتؤكد دور الرياضة الأفريقية في الرياضة العالمية وهو ما أكد عليه خلال كلمته التي كانت مهمة ومعبرة.
وختم المهندس هشام حطب تصريحاته ، حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لاجتماع الجمعية العمومية للأنوكا كان مهم ويؤكد إهتمام وترحيب الدولة المصرية بكل الوفود وكل القارة الأفريقية ودائما مصر تفتح ذراعيها لكل الأشقاء الأفارقة.