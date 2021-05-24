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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هشام حطب : مصر قادرة على استضافة كل الفعاليات الرياضية بفضل دعم الدولة

هشام حطب
هشام حطب

أكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن إقامة الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية "أنوكا" في مصر خلال الفترة الحالية وفي ظل الظروف العالمية الحالية هو تحدي كبير من الدولة المصرية التي تمتلك القدرات والإمكانيات الكبيرة التي تساعدنا على تنظيم جميع الأحداث والفاعليات في أي وقت.


وقال المهندس هشام حطب ، تواجد 54 دولة افريقية في مصر حدث مهم وكبير وكان مقرر أن تقام الجمعية العمومية للأنوكا في أثيوبيا في نفس التوقيت الحالي ولكن تم نقلها إلى مصر نتيجة ثقة الجميع في قدرات مصر سواء التنظيمية أو الإجراءات الاحترازية والطبية.


وأضاف المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أتوجه بالشكر للقيادة السياسية المصرية وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يمنح الرياضة إهتمام كبير و دعم غير محدود وتوفير إمكانيات لم تتوفر للرياضة المصرية في السنوات الماضية مما ساهم في قدرة مصر على تنظيم أي حدث في أي وقت وتحت أي ظروف.


وأشار المهندس هشام حطب ، تواجد الدول الأفريقية في مصر ومناقشة خطة البطولات والأحداث القادمة من مصر أمر هام ويؤكد دور مصر في الرياضة الأفريقية.


وأضاف المهندس هشام حطب، كلمة توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية التي أرسلها لعرضها في اجتماع الجمعية العمومية للأنوكا كانت مهمة وتؤكد دور الرياضة الأفريقية في الرياضة العالمية وهو ما أكد عليه خلال كلمته التي كانت مهمة ومعبرة.


وختم المهندس هشام حطب تصريحاته ، حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لاجتماع الجمعية العمومية للأنوكا كان مهم ويؤكد إهتمام وترحيب الدولة المصرية بكل الوفود وكل القارة الأفريقية ودائما مصر تفتح ذراعيها لكل الأشقاء الأفارقة.

هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية أنوكا مصر عبدالفتاح السيسي توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية

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