محمود البسيوني يكتب: النهر الصامت



قد يراك الكثيرين مياه ووديان وطمي وفيضان

ولكني أشعر بك

لك روح ونبض وذاكره وكبرياء

أنت كاكسير حياة يجري في العروق والأرض

اعلم تماما قوة عزيمتك

فقد حفرت مياهك الوادي

وقطعت آلاف الاميال فقط

كي تلتقي بالبحر

ولكن

لدي تساؤلات حائرة

هل مازالت ضفافك تحمل ذكريات الطقوس المقدسه ؟

اتفتقد العرائس ؟

أم أن السدود هي قرابين بعثت من جديد لتنتقم ؟

هل سأنظر حولي يوما ما فلا أجدك

وتصبح أحلامي هي مكان لقائنا الوحيد ؟

أيها النهر الصامت

أنا الآن في أشد الحاجة إليك

فوسط مياهك يتبدل يومي في لحظة

التقط أنفاسي

تختفي متاعبي

وتتلاشي همومي بمجرد النظر إليك

ولكن

لدي تساؤلات حائرة

أتري ان نبدأ البحث عن نهر اخر تحت الرمال

أم نمد أيادينا للعدو ونطلب منه العون

إنا كالجميع تتلاعب بنا المشاعر في وقت السلم

فنصرخ بنغمات قاسية ونحمل الطبول والرايات

ننسي كيف لسنوات طويلة شوهتنا الحروب

وكيف ستكون الحياة علي ضفاف نهر احمر

تحمل مياهه الكراهية والدم ؟

أيها النهر الخالد

لقد وضعت تلك الكلمات معا لعلها تعني لي ولك شي

ولكني لن أكتبها كالمعتاد في رسالة بخط اليد

لن اضعها بعناية في زجاجه أهديها إليك إلي الابد ستحمل الرياح كلماتي

وسنظل جميعا في أشد الحاجة إليك.