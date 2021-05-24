وزير النقل الجزائري: تخصيص 2.6 مليار دولار لمشروع الطريق العابر للصحراء

قال كمال ناصري وزير الأشغال العمومية والنقل الجزائري، إن بلاده خصصت ميزانية تبلغ 300 مليار دينار جزائري (نحو 2.6 مليار دولار) لمشروع الطريق العابر للصحراء منذ بداية انجازه.

وأضاف ناصري ــــ في كلمته خلال اجتماع لجنة الاتصال للطريق العابر للصحراء مع وزراء البلدان الأعضاء ومؤسسات تمويل دولية، والذي عقد بتقنية الفيديو كونفرانس، اليوم الاثنين ـــ إن حصيلة الانجازات أبرزها استكمال المقطع الكامل للمحور الرئيسي الطريق العابر للصحراء الجزائر- لاجوس على مسافة 2400 كلم.

وأوضح أن الاستراتيجية القارية لهذا المحور أدت إلى منحه صفة طريق سريع شمال/جنوب إلى غاية الحدود الجزائرية حيث تم الانطلاق في إنجاز مقطع منه بهذه المواصفات على مسافة 850 كلم تم الانتهاء من 507 كيلو مترات منها ويجري إنجاز 71 كلم ودراسة لمقطع على مسافة 260 كلم.

وأشار إلى أنه لإتاحة الوصول المباشر إلى الموانئ الرئيسية للجزائر في البحر المتوسط ولتعزيز التجارة بين إفريقيا و أوروبا، تم الربط المباشر للطريق العابر للصحراء بالطريق السريع المنفذ الذي يربط ميناء جن جن بولاية جيجل (شمال شرق) بالطريق السيار شرق-غرب على مسافة 110 كيلو مترات الذي يجري إنجازه حاليا، كما تمت برمجة إنجاز ميناء الوسط بشرشال بولاية تيبازة (شمال) الذي سيشكل كذلك منفذ عبور وشحن بين إفريقيا وأوروبا.

وشدد ناصري على أهمية حشد التمويل والاستثمارات اللازمة لإنجاز البنى التحتية وصيانة ما تم إنجازه من هذا الطريق العابر للصحراء.

يذكر أن لجنة الاتصال للطريق العابر للصحراء تضم الجزائر وتونس ومالي والنيجر ونيجيريا وتشاد.