ارتفاع في درجات الحرارة غدا .. والعظمى بالقاهرة 33

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس الغد الثلاثاء حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون لطيفا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، هناك شبورة مائية خفيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء على فترات متفرقة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية : شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 33 20

الإسكندرية 29 19

وادى النطرون 31 19

طنطا 33 20

شبين الكوم 33 20

دمنهور 31 19

بلطيم 30 19

مطروح 26 18

السلوم 31 19

سيوة 34 15

بورسعيد 29 20

دمياط 28 19

الزقازيق 33 20

المنصورة 33 20

الإسماعيلية 34 19

السويس 34 20

العريش 30 19

رفح 29 19

رأس سدر 33 20

نخل 32 15

نويبع 33 23

طابا 33 23

كاترين 31 16

الطور 31 24

شرم الشيخ 34 26

الغردقة 33 25

مرسى علم 33 25

الفيوم 34 20

بنى سويف 35 21

المنيا 35 20

أسيوط 36 21

سوهاج 36 22

قنا 37 23

الأقصر 38 23

أسوان 39 25

ادفو 40 25

أبوسمبل 39 23

الوادى الجديد 39 22

شلاتين 34 25

ابو رماد 34 24

حلايب 32 24

رأس حدربة 31 23