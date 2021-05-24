عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شباب ثانوي ضاعوا.. ضبط عصابة لترويج المخدرات بالثانوي الفني

حبس - ارشيفيه
حبس - ارشيفيه

أمر المستشار محمود عبدالوهاب مدير نيابة مركز  سوهاج، حبس طالبين وجزار متعاطي مخدرات ٤ أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه  بالاتجار بالمخدرات  وذلك قبل ترويجهم لكمية من مخدر الهيروين القاتل والشابو القاتل على عملائه المتعاطين لتعاطي المواد المخدرة.

وأمرت النيابة بإرسال عينات من المضبوطات للمعمل الكيمائي بالطب الشرعي لفحصها واعداد تقرير عنها.

كان اللواء حسن محمود مساعد وزير الداخلية مدير امن سوهاج، تلقى إخطارا من اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط قسم مكافحه المخدرات بمديرية أمن سوهاج بقيام طالبين بالاتجار فى المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم تشكيل فريق بحث بقيادة  الرائد مصطفي رافت الشندويلى رئيس قسم مكافحة المخدرات وتمكن من ضبط كل من تاجر المخدرات( عمر. ت. ا ) و شهرته عمر هراس ١٩  سنة طالب بالصف الثالث بالثانوية الزراعية مقيم روافع القصير  مركز سوهاج، وتاجر المخدرات (احمد. ع. ا ) وشهرته احمد عاطى ١٨ سنة طالب بالصف الثانى بالثانوية الزراعية ومقيم روافع القصير مركز سوهاج ؛  ومتعاطى مواد مخدره ( محمود. ع. م )  ٢٧  سنة جزار و مقيم روافع القصير مركز سوهاج  يقومان الاول و الثانى بالاتجار بالمخدرات وبضبط ٦٦ تذكرة لمسحوق الهيروين المخدر وزن ١٩٨ جرام، ٧٥ تذكرة لمادة الشابو المخدر وزن ٢٢٥ جرام، ومبلغ ٥٧٠ جنيهاً و عدد ٣ ثلاثة هواتف محمول  و لمبة زجاجية لتعاطى مخدر الشابو و عدد ٢ اثنين معايير بلاستيكية لتجزئة مخدر الشابو و سيجارة ملفوفة بمخدر الحشيش و تم التحفظ على المتهمين و المضبوطات و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة و تحرر عن ذلك المحضر رقم ٢٨٢٣ لسنة ٢٠٢١ ادارى مركز  سوهاج.

اخبار الحوادث اخبار عاجلة أخبار الحوادث صدى البلد مركز سوهاج سوهاج

ترشيحاتنا

سرقة مكتب بريد المنزلة وجهود مكثفة لضبط الجناة

قمر عملاق وخسوف .. ظاهرة فلكية مبهرة تضيء سماء ليل الأربعاء المقبل

استشاري جهاز هضمي يكشف سبب تحور سلالات جديدة من كورونا..وشرط توقفها| فيديو

وزير الخارجية الأمريكي يزور مصر و3 دول لترسيخ وقف إطلاق النار

خاص| انتهاء الخلاف بين ريم البارودي وسمية الخشاب بسبب أحمد سعد.. تفاصيل

العاهل الأردني: نشكر مصر والرئيس السيسي على التوصل لاتفاق وقف إطلاق في غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 سنوات لـ توفيق الأوضاع .. أبرز تعديلات قانون الكهرباء الجديد

وزير الكهرباء عن زيادة الأسعار : قلتلكم عليها قبل كده

"الصليبي" يبعد حارس مرمى المنتخب الأوليمبي عن أولمبياد طوكيو

عقوبات أمريكية على مسئولين في إثيوبيا بسبب تيجراي.. تفاصيل

مسألة وقت.. "مهند" صفقة الزمالك الجديدة تعويضًا لرحيل فرجاني ساسي

الذهب يصدم الجميع.. ارتفاع كبير في أسعار المعدن الأصفر ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

اعترافات زوجة عن العشق الحرام : خنت زوجي 30 يوم .. ولما عرف ساومني على الطلاق

تفاصيل جلسة التجمع الخامس بين ساسى وبيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرح ساوايست برايم 2022 في مصر .. صور

شاهد .. أبرز 5 سيارات مستعملة في مصر أقل من 50 ألف جنيه

هتلر كان محقًا.. التحقيق مع مراسلة بي بي سي بشأن تغريدات معادية لإسرائيل

احذروا.. شاهد مقاطع TikTok تجني على طفل ابتلع 5 كرات مغناطيسية.. صور

فيديو

فيديوجراف..أبرزهم باشا مصر .. فنانون لن تصدق صلة القرابة بينهم

نهايات متشابهة للضيف وجورج وسمير .. كيف رحل ثلاثي أضواء المسرح ؟

إعفاء الفلسطينيين من المصروفات.. قرارات عاجلة من الأعلى للجامعات

تصريحات صادمة لـ حورية فرغلي ضد محمد رمضان وأمينة خليل.. والأخيرة ترد

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: النهر الصامت

علي ذكي يكتب: لا جديد تحت الشمس (قصة قصيرة)

منى زيدو تكتب: لا نعاني نقصاً في الذكورة بل «الرجولة»

علي عبد المقصود يكتب : الكافيين في لعبة كمال الأجسام

محمود أبو حبيب يكتب: يا وابور قولي رايح على فين

خالد عامر يكتب: معارك مصر الرسمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

السيسي يقود العالم !!

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

اﻟﻤﺰﻳﺪ