شباب ثانوي ضاعوا.. ضبط عصابة لترويج المخدرات بالثانوي الفني

أمر المستشار محمود عبدالوهاب مدير نيابة مركز سوهاج، حبس طالبين وجزار متعاطي مخدرات ٤ أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار بالمخدرات وذلك قبل ترويجهم لكمية من مخدر الهيروين القاتل والشابو القاتل على عملائه المتعاطين لتعاطي المواد المخدرة.

وأمرت النيابة بإرسال عينات من المضبوطات للمعمل الكيمائي بالطب الشرعي لفحصها واعداد تقرير عنها.

كان اللواء حسن محمود مساعد وزير الداخلية مدير امن سوهاج، تلقى إخطارا من اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط قسم مكافحه المخدرات بمديرية أمن سوهاج بقيام طالبين بالاتجار فى المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد مصطفي رافت الشندويلى رئيس قسم مكافحة المخدرات وتمكن من ضبط كل من تاجر المخدرات( عمر. ت. ا ) و شهرته عمر هراس ١٩ سنة طالب بالصف الثالث بالثانوية الزراعية مقيم روافع القصير مركز سوهاج، وتاجر المخدرات (احمد. ع. ا ) وشهرته احمد عاطى ١٨ سنة طالب بالصف الثانى بالثانوية الزراعية ومقيم روافع القصير مركز سوهاج ؛ ومتعاطى مواد مخدره ( محمود. ع. م ) ٢٧ سنة جزار و مقيم روافع القصير مركز سوهاج يقومان الاول و الثانى بالاتجار بالمخدرات وبضبط ٦٦ تذكرة لمسحوق الهيروين المخدر وزن ١٩٨ جرام، ٧٥ تذكرة لمادة الشابو المخدر وزن ٢٢٥ جرام، ومبلغ ٥٧٠ جنيهاً و عدد ٣ ثلاثة هواتف محمول و لمبة زجاجية لتعاطى مخدر الشابو و عدد ٢ اثنين معايير بلاستيكية لتجزئة مخدر الشابو و سيجارة ملفوفة بمخدر الحشيش و تم التحفظ على المتهمين و المضبوطات و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة و تحرر عن ذلك المحضر رقم ٢٨٢٣ لسنة ٢٠٢١ ادارى مركز سوهاج.