عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القضية الفلسطينية

شكرى يؤكد: مواصلة القاهرة تقديم الدعم والمساندة اللازمين للشعب الفلسطيني

وزير الخارجية
وزير الخارجية

أكد السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، على مواصلة القاهرة مساعيها للبناء على وقف إطلاق النار فى قطاع غزة.

وأضاف “شكرى” خلال لقائه الرئيس الفلسطيني فى رام الله، على مواصلة القاهرة تقديم الدعم والمساندة اللازمين للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال خبر عاجل أذاعته فضائية “إكسترا نيوز”.

وفى سياق أخر، قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه سوف تتكرر أعمال العنف وستتكرر المأساة والمعاناة التى يعاني منها الشعب الفلسطيني إذ لم نتخذ خطوة.

 

وأضاف شكري ، خلال اجتماعه مع نظيره الاردني ايمن الصفدي، انه لا غني عن التعاون بين مصر والأردن  لاتصالهما  بالقضية الفلسطينية والتضحيات العديدة. 

 

وشدد شكري ، على ضرورة العمل من خلال علاقتنا الدولية والإقليمية وخاصة الولايات المتحدة لإيجاد آفاق للحل الدائم والعاجل للقضية الفلسطينية  دون ذلك سوف تتكرر اعمال العنف وستتكرر المأساة والمعاناة التى يعاني منها الشعب الفلسطيني.

 

 وتابع: "القضية الفلسطينية لها أولوية وأهميتها تتسع نطاقها ليس فقط لغزة ولكن أيضا للأراضي المحتلة فى الضفة الغربية ، وهناك اهتمام كبير للعمل على تحسين الوضع الاقتصادي، مع الإدراك بضرورة العمل على إنهاء الصراع  من خلال العمل مع الاردن وباقية الدول العربية، لأن ذلك لم يؤثر إلى المواطن الفلسطيني فقط، ولكنه يؤثر على المواطن العربي بصفة عامة ويحد من قدراتنا المشتركة على تكثيف التعاون والإرتقاء بالاقتصاد والوفاء بحقوق شعوبنا.

 

وزير الخارجية وقف إطلاق النار السفير سامح شكري نظيره الاردني أيمن الصفدي أعمال العنف

ترشيحاتنا

سرقة مكتب بريد المنزلة وجهود مكثفة لضبط الجناة

قمر عملاق وخسوف .. ظاهرة فلكية مبهرة تضيء سماء ليل الأربعاء المقبل

استشاري جهاز هضمي يكشف سبب تحور سلالات جديدة من كورونا..وشرط توقفها| فيديو

وزير الخارجية الأمريكي يزور مصر و3 دول لترسيخ وقف إطلاق النار

خاص| انتهاء الخلاف بين ريم البارودي وسمية الخشاب بسبب أحمد سعد.. تفاصيل

العاهل الأردني: نشكر مصر والرئيس السيسي على التوصل لاتفاق وقف إطلاق في غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 سنوات لـ توفيق الأوضاع .. أبرز تعديلات قانون الكهرباء الجديد

وزير الكهرباء عن زيادة الأسعار : قلتلكم عليها قبل كده

"الصليبي" يبعد حارس مرمى المنتخب الأوليمبي عن أولمبياد طوكيو

عقوبات أمريكية على مسئولين في إثيوبيا بسبب تيجراي.. تفاصيل

مسألة وقت.. "مهند" صفقة الزمالك الجديدة تعويضًا لرحيل فرجاني ساسي

الذهب يصدم الجميع.. ارتفاع كبير في أسعار المعدن الأصفر ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

اعترافات زوجة عن العشق الحرام : خنت زوجي 30 يوم .. ولما عرف ساومني على الطلاق

تفاصيل جلسة التجمع الخامس بين ساسى وبيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرح ساوايست برايم 2022 في مصر .. صور

شاهد .. أبرز 5 سيارات مستعملة في مصر أقل من 50 ألف جنيه

هتلر كان محقًا.. التحقيق مع مراسلة بي بي سي بشأن تغريدات معادية لإسرائيل

احذروا.. شاهد مقاطع TikTok تجني على طفل ابتلع 5 كرات مغناطيسية.. صور

فيديو

فيديوجراف..أبرزهم باشا مصر .. فنانون لن تصدق صلة القرابة بينهم

نهايات متشابهة للضيف وجورج وسمير .. كيف رحل ثلاثي أضواء المسرح ؟

إعفاء الفلسطينيين من المصروفات.. قرارات عاجلة من الأعلى للجامعات

تصريحات صادمة لـ حورية فرغلي ضد محمد رمضان وأمينة خليل.. والأخيرة ترد

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: النهر الصامت

علي ذكي يكتب: لا جديد تحت الشمس (قصة قصيرة)

منى زيدو تكتب: لا نعاني نقصاً في الذكورة بل «الرجولة»

علي عبد المقصود يكتب : الكافيين في لعبة كمال الأجسام

محمود أبو حبيب يكتب: يا وابور قولي رايح على فين

خالد عامر يكتب: معارك مصر الرسمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

السيسي يقود العالم !!

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

اﻟﻤﺰﻳﺪ