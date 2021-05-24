شكرى يؤكد: مواصلة القاهرة تقديم الدعم والمساندة اللازمين للشعب الفلسطيني

القضية الفلسطينية

أكد السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، على مواصلة القاهرة مساعيها للبناء على وقف إطلاق النار فى قطاع غزة.

وأضاف “شكرى” خلال لقائه الرئيس الفلسطيني فى رام الله، على مواصلة القاهرة تقديم الدعم والمساندة اللازمين للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال خبر عاجل أذاعته فضائية “إكسترا نيوز”.

وفى سياق أخر، قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه سوف تتكرر أعمال العنف وستتكرر المأساة والمعاناة التى يعاني منها الشعب الفلسطيني إذ لم نتخذ خطوة.

وأضاف شكري ، خلال اجتماعه مع نظيره الاردني ايمن الصفدي، انه لا غني عن التعاون بين مصر والأردن لاتصالهما بالقضية الفلسطينية والتضحيات العديدة.

وشدد شكري ، على ضرورة العمل من خلال علاقتنا الدولية والإقليمية وخاصة الولايات المتحدة لإيجاد آفاق للحل الدائم والعاجل للقضية الفلسطينية دون ذلك سوف تتكرر اعمال العنف وستتكرر المأساة والمعاناة التى يعاني منها الشعب الفلسطيني.

وتابع: "القضية الفلسطينية لها أولوية وأهميتها تتسع نطاقها ليس فقط لغزة ولكن أيضا للأراضي المحتلة فى الضفة الغربية ، وهناك اهتمام كبير للعمل على تحسين الوضع الاقتصادي، مع الإدراك بضرورة العمل على إنهاء الصراع من خلال العمل مع الاردن وباقية الدول العربية، لأن ذلك لم يؤثر إلى المواطن الفلسطيني فقط، ولكنه يؤثر على المواطن العربي بصفة عامة ويحد من قدراتنا المشتركة على تكثيف التعاون والإرتقاء بالاقتصاد والوفاء بحقوق شعوبنا.