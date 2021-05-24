صحة الشرقية: تقديم الخدمة الطبية لـ ٢.٢ مليون سيدة

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن الفرق الطبية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لدعم صحة المرأة والفحص المبكر عن أورام الثدي، قامت بتقديم الخدمة الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة لأكثر من ٢.٢ مليون سيدة بمحافظة الشرقية حتي الآن، وذلك بدعم من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، و الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

وأضاف وكيل الوزارة بأنه تم تنظيم فرق طبية تقوم بتقديم الخدمة الطبية للسيدات من خلال الزيارات المنزلية، والعيادات الطبية المتنقلة بالمناطق العشوائية والمحرومة من الخدمة، مضيفاً بأن الفرق الطبية بالمبادرة، قدمت الخدمة الطبية بمراكز الإحالة بمستشفيات الصحة بالمحافظة، لعدد ٤٩٨٤٨ سيدة حتي الآن، من إجراء عمليات جراحية لإستئصال أورام الثدي، والفحص بجهاز الماموجرام، والسونار، وتقديم العلاج اللازم، وذلك منذ إنطلاق فاعليات المبادرة.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية الي أن محافظة الشرقية تأتي ضمن محافظات المرحلة الثالثة للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية، وتستهدف الفحص الطبي علي جميع السيدات بمدن وقري محافظة الشرقية، من عمر ١٨ فأكثر مقسمة إلي فئات عمرية مختلفة "من ١٨ : ٢٥ عام، ومن ٢٥ : ٣٥ عام، وأكثر من ٣٥ عام" ما بين التثقيف والتوعية الصحية وتوقيع الكشف الطبي والفحص، وذلك من خلال فرق طبية مدربة من "أطباء، تمريض، مدخلي بيانات، ورائدات ريفيات"، مشيراً إلي أنه يتم تقديم الخدمة الطبية بجميع الإدارات الصحية بالمحافظة، مع تخصيص الأماكن الإحالة بعدد من المستشفيات، مضيفاً بأنه تم تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص، وتوافر المستلزمات الطبية بها، وتم التأكيد علي الفرق الطبية بخصوصية أماكن الفحص، وسرية النتائج، وحسن المعاملة والإستقبال للمترددات علي المبادرة الرئاسية، كما تم التأكيد علي الفرق الطبية بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء التعامل مع السيدات بالمبادرة، مع إتباع معايير مكافحة العدوي، وإرتداء الواقيات الشخصية، والتأكيد علي المترددات بإرتداء الكمامات، حرصا علي صحة وسلامة الفريق الطبي والمترددات بالمبادرة الرئاسية لصحة المرأة

وعلي جانب أخر فقد كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقتة للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

وأضاف المحافظ انه تمكنت ادارة تموين العاشر من رمضان برئاسة أحمد إبراهيم مدير الإدارة من شن حمله على المصانع و تحرير محضر ضد أحد أصحاب المخابز السياحيه لادارته النشاط بدون ترخيص من الجهات الحكومية

كما تم تحرير محضر ضد أحد أصحاب محلات بيع المنظفات لوجود صابون سائل مجهول المصدر وتم التحفظ على ٥ جركن صابون سائل زنه الواحد ١٠كيلو بإجمالي ٥٠ كيلو صابون سائل على ذمه المحضر كما قامت الحملة بتحرير ٣ محاضر جنح ا د ط ضد أحد أصحاب انشطه تجاريه لعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي سياق متصل قامت قامت إدراة تموين القرين بالتنسيق مع مجلس المدينة و الإدارة الصحية وقسم شرطة القرين بالمرور على المحال التجارية لضبط المخالفين وتم تحرير 5 محاضر جنح صحيه منهم ٣ محاضر لبيع اغذيه محظورة بالشارع العام وتحرير ٦ محاضر لعدم حمل شهادات صحيه وتم إعدام 145كيلو اغذيه مختلفه و١٣٤لتر مشروبات للتغير في خواصها الطبيعه وانبعاث روائح كريهة منها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.