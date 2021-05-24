بعد الهدنة في غزة .. بايدن يكشف تفاصيل زيارة وزير خارجيته إلى المنطقة

إعادة العلاقات بين أمريكا وفلسطين

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة ستعمل على إيصال المساعدات إلى غزة بطريقة تفيد الناس وليس حماس.

ووفقًا لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية، أضاف بايدن، أن وزير خارجيته أنتوني بلينكن، سيعمل في الشرق الأوسط على منع تجدد الصراع، فضلا عن إعادة بناء علاقات أمريكا بالقادة الفلسطينيين.

وأشار إلى أن واشنطن ستعمل على إشراك حلفائها في المنطقة في جهود إعادة إعمار غزة، موضحا أن بلينكن سيؤكد خلاله زيارته للمنطقة التزام أمريكا بأمن إسرائيل.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة ستمارس نشاطا مكثفا لمنع تجدد العنف بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة.

وأكد بايدن أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيواصل جهود إعادة بناء العلاقات مع الشعب الفلسطيني وزعمائه وتقديم المساندة له، لافتا إلى أنه سيلتقي بزعماء إسرائيليين ويتواصل مع شركاء مهمين آخرين خلال زيارته للشرق الأوسط.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قالت إن جولة بلينكن بالمنطقة ستشمل مصر والأردن وفلسطين وإسرائيل فى الفترة من 24 إلى 27 مايو.