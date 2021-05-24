التنظيم والإدارة ينتهي من تثبيت 1199 متعاقدا بمديرية التربية والتعليم بالشرقية

أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إنهاء إجراءات الموافقة على تثبيت 1199 موظفا متعاقدا بالإدارة التعليمية بمحافظة الشرقية، وتم إخطار وزارة المالية وديوان عام المحافظة لإعمال شئونهما، وذلك فى إطار الجهود التى يبذلها الجهاز لتفعيل قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وإجراء التثبيتات لمن تتوافر فيهم الشروط من المتعاقدين طبقا للقانون واللائحة التنفيذية.

وأوضح الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز ، أن التثبيت يتم إعمالا لنص المادة رقم 73 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بأن يتم التعيين فى أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة، والتى تضع قواعد تثبيت العاملين المؤقتين الذين أمضوا ثلاث سنوات على الأقل فى وظائف إدارية فى موازنة الوحدة والخاضعين لقانون الخدمة المدنية بالباب الأول (أجور)، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقدهم قبل 30/6/2016.

وأضاف أن الجهاز يقوم بمراجعة طلبات عدة ، وحدات بـ الجهاز الإداري للدولة تمهيدا لإنهاء إجراءات تثبيت المتعاقدين، بهم ممن تتوافر فيهم شروط شغل الوظائف والواجبات الواردة فى بطاقة وصف كل وظيفة، وملائمة الوظائف المقترح تثبيتهم عليها مع مؤهلاتهم، ومراجعة الموافقات المطلوبة لشغلهم هذه الوظائف إلى جانب مطابقة الأرقام القومية الخاصة بالمقترح تثبيتهم مع قاعدة تحديث الملف الوظيفي وقاعدة الدفع الاليكتروني للتأكد من دقة البيانات.

وناشد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وحدات الجهاز الإداري للدولة بمراجعة المستندات المرفقة في طلبات التثبيت والتأكد من موافقتها لصحيح القانون، كما ناشدهم أيضا بسرعة الرد على طلبات الجهاز باستيفاء بيانات الطلبات حتي يتسنى للجهاز سرعة البت في الطلبات المقدمه إليه.

جدير بالذكر أن الجهاز يقوم كل شهر بنشر تقرير ببعض جهوده في الشهر السابق، فيما يتعلق بالشئون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التي انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، وذلك على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ويمكن للموظفين بالجهات الواردة أسماءها في الاستفسار على الرابط الالكتروني المرفق بالتقرير بالأسم الرباعي والرقم القومي ، حفاظا على الخصوصية بشأن الموضوعات الواردة.