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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هذا العام ..لا زيادة فى أسعار الكهرباء لهذه الفئات..تعرف عليها

صدى البلد

تطبق وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أسعار الكهرباء الجديدة  فى يوليو المقبل ويتم تحصيل فواتيرها أول أغسطس .

وكانت وزارة الكهرباء قد أعلنت يونيو العام الماضى عن مد فترة رفع الدعم بناء على تعليمات القيادة السياسية لمدة خمس سنوات تنتهى فى 2025  لرفع العبء عن كاهل المواطنين .

وتبين من قرار رفع الأسعار أن القطاع التجارى لن يشهد أى زيادة عن العام الماضى وستظل الأسعار كما هى رغم ارتفاع أسعار القطاع المنزلى .

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ويقدم صدى البلد لقرائه  أسعار فواتير الكهرباء للمحلات التجارية  فى 2021/ 2022
من صفر لـ  100 كيلوات بـ  65 قرشا 
من صفر لـ  250 كيلوات بـ  120 قرشا
من صفر لـ 600  كيلو بـ 140 قرشا 
من 601 لـ  1000 بـ  155 قرشا 

من صفر لأ كثر من 1000 بـ  160 قرش

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