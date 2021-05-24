هذا العام ..لا زيادة فى أسعار الكهرباء لهذه الفئات..تعرف عليها

تطبق وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أسعار الكهرباء الجديدة فى يوليو المقبل ويتم تحصيل فواتيرها أول أغسطس .

وكانت وزارة الكهرباء قد أعلنت يونيو العام الماضى عن مد فترة رفع الدعم بناء على تعليمات القيادة السياسية لمدة خمس سنوات تنتهى فى 2025 لرفع العبء عن كاهل المواطنين .

وتبين من قرار رفع الأسعار أن القطاع التجارى لن يشهد أى زيادة عن العام الماضى وستظل الأسعار كما هى رغم ارتفاع أسعار القطاع المنزلى .

ويقدم صدى البلد لقرائه أسعار فواتير الكهرباء للمحلات التجارية فى 2021/ 2022

من صفر لـ 100 كيلوات بـ 65 قرشا

من صفر لـ 250 كيلوات بـ 120 قرشا

من صفر لـ 600 كيلو بـ 140 قرشا

من 601 لـ 1000 بـ 155 قرشا

من صفر لأ كثر من 1000 بـ 160 قرش