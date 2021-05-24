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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد نجاح "العرافة".. بسمة وهبة تعلن عن تقديم برنامج 90 دقيقة

صدى البلد

أعلنت الإعلامية بسمة وهبة عن تقديمها لأحد البرامج على قناة المحور، عبر صفحتها الشخصية فيسبوك.

 

وكتبت بسمة وهبة قائلة “ انتظروني الليلة ويوميا في الثامنة مساءً هكون معاكم من الأحد إلى الأربعاء من كل أسبوع في برنامج ٩٠ دقيقة على قناة المحور”,

الإعلامية بسمة وهبة قدمت في السباق الرمضاني الماضي برنامج «العرافة» على شاشة قناة المحور والذي لاقى اهتمامًا كبيراً من المشاهدين وحقق أعلي نسب مشاهدة على وسائل التواصل الاجتماعى ويوتيوب، واستكملت به سلسلة برامجها الحوارية الناجحة التي قدمتها على مدار السنوات الماضية .

برنامج ٩٠ دقيقة من أقدم برامج التوك شو في مصر والوطن العربى، حيث انطلق عبر شاشة قناة المحور، لأول مرة عام 2006، ليعتمد قوامه منذ ذلك الحين على تناول الأخبار المهمة والأحداث اليومية التي تحدث في الشارع المصري والعربى، بتحليل شامل ومتابعة دقيقة لأهم الأحداث على الساحة العالمية.

بسمة وهبة قناة المحور العرافة برنامج ٩٠ دقيقة

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