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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الفطر الاسود

5 أشكال للفطر الأسود..باحث بعلم الفيروسات يكشف معلومات جديدة

الفطر الاسود
الفطر الاسود

كشف الدكتور محمد رحيم باحث في علم  الفيروسات بكلية الطب وعلوم الحياة بجامعة لانكستر في المملكة المتحدة، معلومات جديدة عن مرض الفطر الاسود قائلًا :" مرض الفطر الاسود ينتمى لعائلة الفطريات وموجود من آلاف السنوات وليس جديدا على الإنسان، ولكنه لم يكن يصيب الإنسان بشكل عالي أو بسرعة كبيرة.

 

وأضاف رحيم، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر التلفزيون المصري و يقدمه الإعلاميان حسام حداد و هدير ابو زيد، أن هناك 5 أشكال من الفطر الأسود، الأول يصيب الجسم عن طريق الجلد وينتشر في العين، والثاني يصيب الجهاز الهضمي ويتسبب في الإسهال وقد يتسبب في أعراض الإسهال لدى مصابي كورونا، موضحًا أن الفطر الأسود  ينتقل عن طريق العدوى وهو الشكل الثالث منه، إذ انتشر في الهند تزامنا مع زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا.

 

وأوضح رحيم ان من أسباب انتشار الفطر الأسود أيضا، فساد الأكسجين مثلما حدث في الهند، بالإضافة انه يمكنه الانتشار في المستشفيات غير المطهرة بشكل كاف أو الاماكن المجهزة، والمشكلة أنه يستغرق وقتا طويلا لكي يظهر على الإنسان وفترة الحضانة تتراوح بين 7 إلى 10 أيام، وقد يظهر على المتعافين من كورونا.

 

وواصل" الفطر الأسود موجود في الطبيعة أو على جسم الإنسان أحيانًا مثل البكتريا النافعة ولكنه لا ينشط أو لا يتم حدوث عدوى للإنسان إلا إذا كان يعانى من  نقص فى الجهاز  المناعي، موضحًا أنه في بداية ظهور الكورونا لم يظهر الفطر الاسود نظرًا لأن الجهاز المناعي للإنسان كان يساعده على التغلب على البكترية والفطر الأسود.

 

فيروس كورونا متعافين من كورونا فيروس كورونا المتعافين من كورونا الفطر الأسود

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