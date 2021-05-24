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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلسطين: نطالب أمريكا بالانتقال من الأقوال إلى الأفعال لوقف الانتهاكات بالقدس

أرشيفية
أرشيفية

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاثنين، بتصريحات وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، حول أهمية إحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان على موقعها الإلكتروني: “نرحب بالمواقف التي صرح بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مقابلتيه مع شبكة CNN و IBC والتي أكد فيهما على أهمية إعطاء الأولوية لثبيت وقف إطلاق النار والتعامل مع الوضع الإنساني الخطير في قطاع غزة وضرورة البدء بإعادة إعماره، ودعوته إلى بذل المزيد من الجهود لتهيئة الظروف بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لإعادة إطلاق عملية سلام حقيقية، مؤكداً على أن المفاوضات يجب أن تؤدي إلى تحقيق حل الدولتين”.

وأضاف البيان: “ترى الوزارة أن مواقف بلينكن تأتي في الاتجاه الصحيح ويمكن البناء عليها، غير أن المطلوب هو الانتقال من مربع الأقوال الى مربع الأفعال، بما في ذلك ممارسة الضغوط على إسرائيل لوقف الاستيطان ووقف اعتداءاتها على القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، ووقف طرد وتهجير العائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح”.

وتابع البيان: “تؤكد الوزارة أن الجانب الفلسطيني يتعامل بإيجابية مع المواقف والتوجهات الأمريكية التي عبر عنها الرئيس جو بايدن ووزير خارجيته، وكذلك مع أية مواقف وجهود معلنة ومبذولة لتحقيق السلام وفقاً لمرجعيات السلام الدولية وفي مقدمتها مبدأي حل الدولتين والأرض مقابل السلام.

 ترى الوزارة أن التحدي الأبرز أمام الجهود الأمريكية والدولية يبقى التعنت الاسرائيلي والهروب المستمر من دفع استحقاقات السلام الحقيقي والدائم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي”.

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