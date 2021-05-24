فلسطين: نطالب أمريكا بالانتقال من الأقوال إلى الأفعال لوقف الانتهاكات بالقدس
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاثنين، بتصريحات وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، حول أهمية إحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان على موقعها الإلكتروني: “نرحب بالمواقف التي صرح بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مقابلتيه مع شبكة CNN و IBC والتي أكد فيهما على أهمية إعطاء الأولوية لثبيت وقف إطلاق النار والتعامل مع الوضع الإنساني الخطير في قطاع غزة وضرورة البدء بإعادة إعماره، ودعوته إلى بذل المزيد من الجهود لتهيئة الظروف بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لإعادة إطلاق عملية سلام حقيقية، مؤكداً على أن المفاوضات يجب أن تؤدي إلى تحقيق حل الدولتين”.
وأضاف البيان: “ترى الوزارة أن مواقف بلينكن تأتي في الاتجاه الصحيح ويمكن البناء عليها، غير أن المطلوب هو الانتقال من مربع الأقوال الى مربع الأفعال، بما في ذلك ممارسة الضغوط على إسرائيل لوقف الاستيطان ووقف اعتداءاتها على القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، ووقف طرد وتهجير العائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح”.
وتابع البيان: “تؤكد الوزارة أن الجانب الفلسطيني يتعامل بإيجابية مع المواقف والتوجهات الأمريكية التي عبر عنها الرئيس جو بايدن ووزير خارجيته، وكذلك مع أية مواقف وجهود معلنة ومبذولة لتحقيق السلام وفقاً لمرجعيات السلام الدولية وفي مقدمتها مبدأي حل الدولتين والأرض مقابل السلام.
ترى الوزارة أن التحدي الأبرز أمام الجهود الأمريكية والدولية يبقى التعنت الاسرائيلي والهروب المستمر من دفع استحقاقات السلام الحقيقي والدائم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي”.