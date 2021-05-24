بألوان مبهجة.. ديميت أوزديمير تخطف قلوب متابعيها في أحدث إطلالة لها

شاركت الفنانة التركية ديميت أوزديمير، صورة جديدة لها على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت ديميت في الصورة بإطلالة صيفية بألوان مبهجة وهي تقضي اجازتها الصيفية، مما أثار إعجاب متابعيها.

وشاركت ديميت في مسلسل منزلي حيث انتهى الموسم الثاني من المسلسل.

الجدير بالذكر أن مسلسل “منزلي” هو من بطولة ديميت أوزديمير، وإبراهيم تشيليكول، وعلي أوغوز سينول، وإنجين هيبيلري، وكاظم سنان. ويروي قصة حب مستحيلة تجمع شخصين من عالمين مختلفين تمامًا. ويتفاجأ كلاهما بضغوطات من عائلتهما لكي يتزوجا، ولكن تغلق كل الأبواب أمامهما ليجدا أن قصتهما من المستحيل أن تصل إلى نهايتها السعيدة.

يعرف أن ديميت أوزديمير Demet Özdemir)‏ ممثلة تليفزيونية وسينمائية تركية من مواليد 26 فبراير 1992 في بلدة بمحافظة جوجة إيلي في مدينة كوجالي في تركيا، واشتهرت في العالم العربي بدورها في مسلسل "رائحة الفراولة" بدور أسيل.

وبعد انفصال والديها انتقلت للعيش في مدينة إسطنبول، وبدأت ديميت أوزديمير حياتها المهنية من خلال المشاركة في فرقة الرقص الخاصة بالمطربة التركية الشهيرة بينجو، ثم بفرق خاصة بالراقصات المشجعات.

وظهرت ديميت أوزديمير على الشاشة لأول مرة كعارضة في أحد كليبات المطرب مصطفى صندل، وكممثلة بدأت تشق طريقها عام 2013، حيث ظهرت لأول مرة بدور "إيلين" في الدراما التركية الشهيرة "سأعطيك سرًا" والذي قام ببطولته كل من النجمة إسراء رونابار، والنجم مراد خان، والنجم إكين كوش.

وتعتبر ديميت أوزديمير هي الإبنة الصغرى لعائلتها، ولها ثلاث شقيقات، ومنذ أن انفصل والداها انتقلت مع والدتها وشقيقتها للعيش في إسطنبول.

وعرفت أوزديمير ، بشكل أكبر في تركيا والعالم العربي عندما جسدت شخصية "عالية" في الدراما التركية الشهيرة "ليث ونورا"، التي قام ببطولتها النجم كيفانش تاتليتوغ والنجمة فرح زينب عبد الله.

وفي السينما، أطلت ديميت عام 2015 بفيلمها الأول "أفي بوعدك"؛ واعتبرت النقلة الحقيقية في حياة ديميت أوزديمير الفنية قيامها بدور البطولة في الدراما التركية الشبابية الشهيرة "رائحة الفراولة" بجانب النجم يوسف جيم والنجم إيكين ميرت دايماز، وحقق المسلسل نسبة مشاهدة عالية في تركيا، كما لاقى رواجًا كبيرًا خارج تركيا ساهم في إكساب ديميت أوزديمير شهرة كبيرة في العالم أجمع