عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بألوان مبهجة.. ديميت أوزديمير تخطف قلوب متابعيها في أحدث إطلالة لها

ديميت أوزديمير
ديميت أوزديمير

شاركت الفنانة التركية ديميت أوزديمير، صورة جديدة لها على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات  “إنستجرام”.

 

وظهرت ديميت في الصورة بإطلالة صيفية بألوان مبهجة وهي تقضي اجازتها الصيفية، مما أثار إعجاب متابعيها.

 

وشاركت ديميت في مسلسل منزلي حيث انتهى الموسم الثاني من المسلسل.

 

الجدير بالذكر أن مسلسل “منزلي” هو من بطولة ديميت أوزديمير، وإبراهيم تشيليكول، وعلي أوغوز سينول، وإنجين هيبيلري، وكاظم سنان. ويروي قصة حب مستحيلة تجمع شخصين من عالمين مختلفين تمامًا. ويتفاجأ كلاهما بضغوطات من عائلتهما لكي يتزوجا، ولكن تغلق كل الأبواب أمامهما ليجدا أن قصتهما من المستحيل أن تصل إلى نهايتها السعيدة.

 

يعرف أن ديميت أوزديمير  Demet Özdemir)‏ ممثلة تليفزيونية وسينمائية تركية من مواليد 26 فبراير 1992 في بلدة بمحافظة جوجة إيلي في مدينة كوجالي في تركيا، واشتهرت في العالم العربي بدورها في مسلسل "رائحة الفراولة" بدور أسيل.

 

وبعد انفصال والديها انتقلت للعيش في مدينة إسطنبول، وبدأت ديميت أوزديمير حياتها المهنية من خلال المشاركة في فرقة الرقص الخاصة بالمطربة التركية الشهيرة بينجو، ثم بفرق خاصة بالراقصات المشجعات.

 

وظهرت ديميت أوزديمير على الشاشة لأول مرة كعارضة في أحد كليبات المطرب مصطفى صندل، وكممثلة بدأت تشق طريقها عام 2013، حيث ظهرت لأول مرة بدور "إيلين" في الدراما التركية الشهيرة "سأعطيك سرًا" والذي قام ببطولته كل من النجمة إسراء رونابار، والنجم مراد خان، والنجم إكين كوش.

 

وتعتبر ديميت أوزديمير هي الإبنة الصغرى لعائلتها، ولها ثلاث شقيقات، ومنذ أن انفصل والداها انتقلت مع والدتها وشقيقتها للعيش في إسطنبول.

 

وعرفت أوزديمير ، بشكل أكبر في تركيا والعالم العربي عندما جسدت شخصية "عالية" في الدراما التركية الشهيرة "ليث ونورا"، التي قام ببطولتها النجم كيفانش تاتليتوغ والنجمة فرح زينب عبد الله.

 

وفي السينما، أطلت ديميت عام 2015 بفيلمها الأول "أفي بوعدك"؛ واعتبرت النقلة الحقيقية في حياة ديميت أوزديمير الفنية قيامها بدور البطولة في الدراما التركية الشبابية الشهيرة "رائحة الفراولة" بجانب النجم يوسف جيم والنجم إيكين ميرت دايماز، وحقق المسلسل نسبة مشاهدة عالية في تركيا، كما لاقى رواجًا كبيرًا خارج تركيا ساهم في إكساب ديميت أوزديمير شهرة كبيرة في العالم أجمع

ديميت اوزديمير مسلسل منزلي اطلالة دراما تركيا

موضوعات متعلقة

بفستان جرئ.. إليسا تتألق بالأسود عبر انستجرام

بإطلالة صباحية.. ندى بسيوني تخطف الأنظار عبر انستجرام

مع كلبها.. منة فضالي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

بإطلالة صباحية.. نوال الزغبي تخطف الأنظار عبر انستجرام

برغم إصابتها بالحساسية .. مي الغيطي تكشف سبب عدم مقاومتها للقطط

مع روجينا.. أحمد مجدي يستعيد كواليس مسلسل "بنت السلطان "

رانيا يوسف وساندي على طبيعتهما في سهرة خاصة.. صور

ربنا يشفيها ويرجعها لحضن بناتها..مي كساب تدعو لـ دلال عبد العزيز

ترشيحاتنا

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأثنين 24-5-2021

سرقة مكتب بريد المنزلة وجهود مكثفة لضبط الجناة

قمر عملاق وخسوف .. ظاهرة فلكية مبهرة تضيء سماء ليل الأربعاء المقبل

استشاري جهاز هضمي يكشف سبب تحور سلالات جديدة من كورونا..وشرط توقفها| فيديو

وزير الخارجية الأمريكي يزور مصر و3 دول لترسيخ وقف إطلاق النار

خاص| انتهاء الخلاف بين ريم البارودي وسمية الخشاب بسبب أحمد سعد.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 سنوات لـ توفيق الأوضاع .. أبرز تعديلات قانون الكهرباء الجديد

وزير الكهرباء عن زيادة الأسعار : قلتلكم عليها قبل كده

"الصليبي" يبعد حارس مرمى المنتخب الأوليمبي عن أولمبياد طوكيو

عقوبات أمريكية على مسئولين في إثيوبيا بسبب تيجراي.. تفاصيل

مسألة وقت.. "مهند" صفقة الزمالك الجديدة تعويضًا لرحيل فرجاني ساسي

تفاصيل جلسة التجمع الخامس بين ساسى وبيراميدز

الذهب يصدم الجميع.. ارتفاع كبير في أسعار المعدن الأصفر ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

اعترافات زوجة عن العشق الحرام : خنت زوجي 30 يوم .. ولما عرف ساومني على الطلاق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرح ساوايست برايم 2022 في مصر .. صور

شاهد .. أبرز 5 سيارات مستعملة في مصر أقل من 50 ألف جنيه

هتلر كان محقًا.. التحقيق مع مراسلة بي بي سي بشأن تغريدات معادية لإسرائيل

احذروا.. شاهد مقاطع TikTok تجني على طفل ابتلع 5 كرات مغناطيسية.. صور

فيديو

فيديوجراف..أبرزهم باشا مصر .. فنانون لن تصدق صلة القرابة بينهم

نهايات متشابهة للضيف وجورج وسمير .. كيف رحل ثلاثي أضواء المسرح ؟

إعفاء الفلسطينيين من المصروفات.. قرارات عاجلة من الأعلى للجامعات

تصريحات صادمة لـ حورية فرغلي ضد محمد رمضان وأمينة خليل.. والأخيرة ترد

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: النهر الصامت

علي ذكي يكتب: لا جديد تحت الشمس (قصة قصيرة)

منى زيدو تكتب: لا نعاني نقصاً في الذكورة بل «الرجولة»

علي عبد المقصود يكتب : الكافيين في لعبة كمال الأجسام

محمود أبو حبيب يكتب: يا وابور قولي رايح على فين

خالد عامر يكتب: معارك مصر الرسمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

السيسي يقود العالم !!

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

اﻟﻤﺰﻳﺪ