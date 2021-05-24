الجارديان: الكلاب المدربة قد تساهم في اكتشاف مصابي كورونا في أقل من ثانية

كشفت دراسة بريطانية حديثة أن الأشخاص المصابين بفيروس كورونا تنبعث منهم رائحة مميزة يمكن للكلاب المدربة تدريباً عالياً اكتشافها بدقة بالغة.



وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن الدراسة التي نُشرت اليوم الاثنين وجدت أن أحدث الأسلحة ضد (كوفيد-19) لها أربع أرجل وأنف مبلل وهي أسرع من اختبار الـ/بي سي آر/ بل وأكثر دقة من اختبارات التدفق الجانبي لفيروس كورونا.



وأفادت الدراسة البريطانية بأنه يمكن للكلاب المدربة أن تكتشف كوفيد-19 على الملابس التي يرتديها الأشخاص المصابون بدقة تصل إلى 3ر94٪ بشكل صحيح أي من بين كل 100 شخص مصاب يمكنها اكتشاف 94 حالة، في مقارنة مع دقة تتراوح بين 58 إلى 77 ٪ لاختبارات التدفق الجانبي و 2ر97٪ لاختبارات البي سي آر.



وأشارت إلى أن سرعة الكلاب تتفوق على اختبارات البي سي آر، إذ أن التشخيص تتم في أقل من ثانية.



ونسبت الجارديان إلى البروفيسور جيمس لوجان من كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، الذي شارك في قيادة الدراسة قوله إن: "ذلك يشمل الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض.



وأضافت أن مؤسسة "كلاب التعقب الطبي" الخيرية والتي تم تأسيسها عام 2008 تدرب الكلاب المرافقة التي يمكنها اكتشاف تغيرات الرائحة لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول والاضطرابات الشديدة الأخرى، والتي تنبعث قبل وقت قصير من تدهور صحتهم، ومن ثم تنبيههم إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة.



وأفادت بأن المؤسسة الخيرية تدرس أيضا قدرات الكلاب على اكتشاف السرطانات والأمراض الأخرى، بما في ذلك مرض باركنسون وهو اضطراب مترقٍّ يصيب الجهاز العصبي ويؤثر على الحركة.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه عندما اجتاح الوباء العالم، كانت مؤسسة "كلاب التعقب الطبي" قد أنهت للتو دراسة مع كلية لندن للصحة والطب الاستوائي تدل على أن الكلاب يمكنها اكتشاف الملاريا.