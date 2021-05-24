عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجارديان: الكلاب المدربة قد تساهم في اكتشاف مصابي كورونا في أقل من ثانية

صدى البلد

كشفت دراسة بريطانية حديثة أن الأشخاص المصابين بفيروس كورونا تنبعث منهم رائحة مميزة يمكن للكلاب المدربة تدريباً عالياً اكتشافها بدقة بالغة.


وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن الدراسة التي نُشرت اليوم الاثنين وجدت أن أحدث الأسلحة ضد (كوفيد-19) لها أربع أرجل وأنف مبلل وهي أسرع من اختبار الـ/بي سي آر/ بل وأكثر دقة من اختبارات التدفق الجانبي لفيروس كورونا.


وأفادت الدراسة البريطانية بأنه يمكن للكلاب المدربة أن تكتشف كوفيد-19 على الملابس التي يرتديها الأشخاص المصابون بدقة تصل إلى 3ر94٪ بشكل صحيح أي من بين كل 100 شخص مصاب يمكنها اكتشاف 94 حالة، في مقارنة مع دقة تتراوح بين 58 إلى 77 ٪ لاختبارات التدفق الجانبي و 2ر97٪ لاختبارات البي سي آر.


وأشارت إلى أن سرعة الكلاب تتفوق على اختبارات البي سي آر، إذ أن التشخيص تتم في أقل من ثانية.


ونسبت الجارديان إلى البروفيسور جيمس لوجان من كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، الذي شارك في قيادة الدراسة قوله إن: "ذلك يشمل الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض.


وأضافت أن مؤسسة "كلاب التعقب الطبي" الخيرية والتي تم تأسيسها عام 2008 تدرب الكلاب المرافقة التي يمكنها اكتشاف تغيرات الرائحة لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول والاضطرابات الشديدة الأخرى، والتي تنبعث قبل وقت قصير من تدهور صحتهم، ومن ثم تنبيههم إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة.


وأفادت بأن المؤسسة الخيرية تدرس أيضا قدرات الكلاب على اكتشاف السرطانات والأمراض الأخرى، بما في ذلك مرض باركنسون وهو اضطراب مترقٍّ يصيب الجهاز العصبي ويؤثر على الحركة.


وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه عندما اجتاح الوباء العالم، كانت مؤسسة "كلاب التعقب الطبي" قد أنهت للتو دراسة مع كلية لندن للصحة والطب الاستوائي تدل على أن الكلاب يمكنها اكتشاف الملاريا.

ترشيحاتنا

سرقة مكتب بريد المنزلة وجهود مكثفة لضبط الجناة

قمر عملاق وخسوف .. ظاهرة فلكية مبهرة تضيء سماء ليل الأربعاء المقبل

استشاري جهاز هضمي يكشف سبب تحور سلالات جديدة من كورونا..وشرط توقفها| فيديو

وزير الخارجية الأمريكي يزور مصر و3 دول لترسيخ وقف إطلاق النار

خاص| انتهاء الخلاف بين ريم البارودي وسمية الخشاب بسبب أحمد سعد.. تفاصيل

العاهل الأردني: نشكر مصر والرئيس السيسي على التوصل لاتفاق وقف إطلاق في غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 سنوات لـ توفيق الأوضاع .. أبرز تعديلات قانون الكهرباء الجديد

وزير الكهرباء عن زيادة الأسعار : قلتلكم عليها قبل كده

"الصليبي" يبعد حارس مرمى المنتخب الأوليمبي عن أولمبياد طوكيو

عقوبات أمريكية على مسئولين في إثيوبيا بسبب تيجراي.. تفاصيل

مسألة وقت.. "مهند" صفقة الزمالك الجديدة تعويضًا لرحيل فرجاني ساسي

الذهب يصدم الجميع.. ارتفاع كبير في أسعار المعدن الأصفر ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

اعترافات زوجة عن العشق الحرام : خنت زوجي 30 يوم .. ولما عرف ساومني على الطلاق

تفاصيل جلسة التجمع الخامس بين ساسى وبيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرح ساوايست برايم 2022 في مصر .. صور

شاهد .. أبرز 5 سيارات مستعملة في مصر أقل من 50 ألف جنيه

هتلر كان محقًا.. التحقيق مع مراسلة بي بي سي بشأن تغريدات معادية لإسرائيل

احذروا.. شاهد مقاطع TikTok تجني على طفل ابتلع 5 كرات مغناطيسية.. صور

فيديو

فيديوجراف..أبرزهم باشا مصر .. فنانون لن تصدق صلة القرابة بينهم

نهايات متشابهة للضيف وجورج وسمير .. كيف رحل ثلاثي أضواء المسرح ؟

إعفاء الفلسطينيين من المصروفات.. قرارات عاجلة من الأعلى للجامعات

تصريحات صادمة لـ حورية فرغلي ضد محمد رمضان وأمينة خليل.. والأخيرة ترد

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: النهر الصامت

علي ذكي يكتب: لا جديد تحت الشمس (قصة قصيرة)

منى زيدو تكتب: لا نعاني نقصاً في الذكورة بل «الرجولة»

علي عبد المقصود يكتب : الكافيين في لعبة كمال الأجسام

محمود أبو حبيب يكتب: يا وابور قولي رايح على فين

خالد عامر يكتب: معارك مصر الرسمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

السيسي يقود العالم !!

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

اﻟﻤﺰﻳﺪ