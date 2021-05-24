"الحديد والصلب" تطالب بإيقاف التعامل مع أسهم "المناجم والمحاجر" .. تفاصيل

تقدمت شركة الحديد والصلب ،التابعة للقابضة المعدنية احدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام بطلب إيقاف التعامل على أسهم الشركة اعتباراً من من بداية جلسة تداول غد الثلاثاء 25 مايو الجاري.



وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الاثنين، أن إيقاف التداول لحين العرض على لجنة القيد للنظر في الموافقة على تخفيض رأسمال الحديد والصلب المصرية (الشركة القاسمة) وقيد أسهم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر (المنقسمة)، وإعادة التعامل على أسهم الحديد والصلب، وبدء التداول على أسهم المناجم والمحاجر.



وتقدمت “الحديد والصلب” المصرية بمستندات قيد تعديل أسهم الشركة نتيجة إعادة الهيكلة بالتقسيم أفقياً إلى شركتين.



وذكر بيان للشركة أمس الأحد، إن الشركتين هما:



1- شركة الحديد و الصلب المصرية - وهي الشركة القاسمة برأسمال مرخص به قدره 2 مليار جنيه مصري ورأسمال مصدر بعد التخفيض قدره 1,758,370,100.40 جنيه مصري، موزعاً على عدد 976,872,278 سهم، بقيمة اسمية قدرها 1.8 جنيه للسهم الواحد.



2- شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر - وهي الشركة المنقسمة (شركة جديدة) برأسمال مرخص به قدره 500 مليون جنيه مصري، ورأسمال مصدر قدره 195,374,455.60 جنيه مصري، موزعاً على 976,872,278 سهم، بقيمة اسمية قدرها 0.20 جنيه للسهم الواحد.



وسجلت إيرادات النشاط التجاري للشركة 816.24 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو حتى 30 أبريل 2021.



وبلغت المبيعات المحلية 70 مليون جنيه خلال شهر مارس الماضي، بينما لم يكن هناك صادرات خلال الشهر ذاته



يشار إلى أن الشركة سجلت خسائر بلغت 437.05 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 478.18 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.



وتراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتسجل 555.28 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 583.25 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.



وكانت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، وافقت على حل وتصفية الشركة فور الانتهاء من عملية التقسيم، وتفويض رئيس الجمعية في تعيين المصفيين وتحديد أتعابهم ومدة التصفية على أن يكون المركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2020 أساساً للتصفية.



