ليبيا تدعو السفارة القطرية للعودة والعمل من طرابلس

طالبت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الليبية، نجلاء المنقوش، نظيرها القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بعودة عمل السفارة القطرية من داخل مدينة طرابلس.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، أمس الأحد، والتي أشادت المنقوش فيه بالدور القطري الداعم لليبيا وللمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الليبية.

وأضافت أنه تم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة من البلدين لدراسة وتقييم الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين، وتفعيلها بما يتناسب ويخدم مصالح للشعبين.

ولفتت إلى أن العدوان الأخير على الشعب الفلسطيني يؤكد وحدة شعوب المنطقة ضد قضاياه المصيرية، ويؤكد الحاجة لتفعيل آليات العمل العربي المشترك.

من جهته، أكد وزير الخارجية القطري أن موقف الدوحة ثابت تجاه الشعب الليبي الشقيق ومتضامن معه، مضيفًا: “نحمل رسالة ود ومحبة وأخوة من أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد والشعب القطري إلى الشعب الليبي، وندعم العملية السياسية تحت قيادة الأمم المتحدة”.

وأضاف أنه تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل لتقييم الاتفاقيات بين الدولتين.

