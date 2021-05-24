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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة أحمد آدم بتهمة التهرب الضريبي 

الفنان احمد ادم
الفنان احمد ادم

أجلت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم  برئاسة المستشار محمد غانم، وحضور المستشار أحمد عبد العليم وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفى، محاكمة الفنان أحمد آدم، في اتهامه بالتهرب من دفع 300 ألف جنيه للضرائب لجلسة 14 يوينو.

اليوم.. محاكمة الفنان أحمد آدم بتهمة التهرب الضريبي

تأجيل محاكمة أحمد آدم بتهمة التهرب الضريبي لـ 24 مايو

وكشفت عريضة القضية تهرب الفنان أحمد آدم من دفع 300 ألف جنيه، من الضرائب المستحقة على برنامج " آدم شو" في فترة عام 2013، وأجلت نظر الدعوى فى الجلسة المحددة.

ونص القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه، إضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه. وأن المتهرب سيعاقب بأداء غرامة تتراوح ما بين 200 جنيه إلى 2000 جنيه فى حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبى أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة.

 

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