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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا.. "الأورمان" تسلم 20 منزلا فى قرية الحمام بأسيوط بعد تطويرها

المنازل بعد تطويرها
المنازل بعد تطويرها بقرية الحمام

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان أن مكتب الأورمان بمحافظة أسيوط، يسلم غدًا الثلاثاء ، 20 منزلا لأصحابها من الأسر الأكثر احتياجًا بقرية الحمام مركز أبنوب في محافظة أسيوط بالتعاون مع بنك QNB الأهلى وبحضور العميد محمد وهيدى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسيوط، وقيادات الأورمان والبنك، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة .  

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وأضاف شعبان أن الإعمار شمل هدم وإعادة بناء وتسقيف وتعريش ومحارة ودهان وسيراميك وتوصيل المياه والكهرباء والأدوات الصحية والأبواب والشبابيك ضمن مشروع الأورمان لإعادة تأهيل القرى الأكثر احتياجًا .

واوضح أن إعادة إعمار القرى يأتى ضمن أنشطة التعاون الممتدة بين الأورمان وبنك QNB الأهلي والتى امتدت لنواحى وأنشطة خيرية متعددة وأثمرت بشكل كبير فى مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا فى محافظات الجمهورية المختلفة.

وأشاد بالتعاون الوثيق بين الأورمان ومحافظة أسيوط بهدف تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات التنموية ودعم الأسر الأكثر احتياجًا بأنحاء المحافظة.

وتابع أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعدتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة في أرجاء المحافظة.

جمعية الأورمان نفذت عددا هائلا من الخدمات والمشروعات الخيرية خدمة لأهالى محافظة أسيوط وبخاصة النطاقات الأكثر احتياجًا ومنها توزيع المشروعات التنموية الصغيرة ومتناهية الصغر وتوزيع المساعدات الموسمية من شنط رمضان ، لحوم الأضاحى ، بطاطين الشتاء ، إعادة إعمار وتنمية القرى الأكثر احتياجًا ، تقديم خدمات طبية مميزة منها ، توقيع الكشف على عيون الآلاف من سكان القرى الأكثر احتياجًا فى مجالات العيون والقلب وإجراء الجراحات المطلوبة لهم .

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جمعية الاورمان الأسر الأكثر احتياج ا مركز ابنوب اخبار محافظة اسيوط مشروعات الأورمان

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