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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النواب يوافق على المادة الخامسة من مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على المادة الخامسة من مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى، والمتعلقة بتنظيم إجتماعات مجلس إدارة صندوق الوقف الخيرى. 

وجاء ذلك بعد مقترح من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بحذف الفقرة الأخيرة من المادة والتى كانت تنص على " ويحل نائب رئيس مجلس الإدارة محل رئيس المجلس في حالة غيابه." حيث أوضح أن هذه الفقرة، ليس لها مبرر، حيث أن من الطبيعى وفقا لنصوص القانون ان يمثل نائب رئيس مجلس الإدارة محل الرئيس فى حالات الغياب. 

وهو المقترح الذى وافق عليه أغلبية المجلس. وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كالتالى (مادة 5) يجتمع مجلس إدارة الصندوق بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. 

ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذى منه الرئيس وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.

البرلمان مجلس النواب الجلسة العامة مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى مجلس ادارة صندوق الوقف الخيرى

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