تمدد اللسان.. أكثر أعراض فيروس كورونا رعبًا

تطورت الأعراض لـ فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لدى بعض المرضى، حيث ظهرت أحد أعراض فيروس كورونا وهي عبارة عن تمدد لسانهم بشكل دائم لدرجة أنهم لا يستطيعون الكلام أو الأكل.

Macroglossia هي حالة يكون فيها لسان شخص ما ملتهبًا ويبدأ في الانتفاخ، قال الدكتور "جيمس ميلفيل" أحد كبار الباحثين في هذه الحالة ، على علم بـ تسع حالات أصيب فيها مريض كوفيد -19 بهذه الحالة.



ويوضح :"إنها في الواقع حالة شائعة نسبيًا ، ولكن ليس بدرجة هؤلاء المرضى. هذه هي ما نعتبره ضخامة اللسان الضخمة أو العملاقة وهي نادرة للغاية"، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقد استيقظ "أنتوني جونز" أحد المرضى الذين عالجهم ، بعد أن نجا من حالة حرجة من COVID-19 تركته على جهاز التنفس الصناعي مع لسانه منتفخًا إلى عدة أضعاف حجمه الطبيعي.

وقد تعافى أخيرًا ، لكن الدكتور ميلفيل والأطباء الآخرين يظلون في حيرة من أمرهم بشأن ما قد تسبب تلك المضاعفات النادرة.

عالج الدكتور ملفيل أول حالتين من حالات الإصابة بالضخامة اللسان المرتبطة بفيروس كورونا في وقت مبكر من الوباء العام الماضي.

فيما كانت هناك سبع حالات جديدة للحالة المتعلقة بـ COVID-19 منذ ذلك الحين، كل منها هو الإصدار الضخم والنادر من الحالة.



كانت إحدى الحالات حالة أنتوني جونز ، وهو رجل من هيوستن أصيب بالمرض بعد دخوله المستشفى مصابًا بالفيروس، كما أصبحت ممارسة شائعة ، قام أطباء جونز بدحرجته على بطنه لتخفيف بعض الضغط على رئتيه، لكن ذلك جعل لسانه أسوأ.