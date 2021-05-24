زيادة 30 جنيها في كل عيار خلال مايو..أسعار الذهب اليوم بالأسواق.. فيديو

يعتبر الذهب والفضة أحد المنتجات التي يتغير سعرها بشكل يومي وذلك حسب أسعار العملات بكل دولة إضافة الي الأحوال الاقتصادية.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، في هذا الشأن خدمة الأسعار اليومية للمنتجات ..

الذهب عيار 24 سعره 924 جنيها، وعيار21 سعره 809 جنيهات، وعيار 18 سعره 695 جنيها.

واجه الذهب ارتفاعا كبيرا منذ أربعة أشهر ولكن الارتفاع الأكبر بعد شهر رمضان وخمول البيع بالأسواق نتيجة للأحداث السياسية وانتشار فيروس كورونا.

وارتفع الذهب حوالي 30 جنيهاً للعيار الواحد خلال شهر مايو ،كما أن مواعيد الإغلاق سببت ركودًا في حركة البيع علي مستوي جميع التجارات الدولية واحتكار الشركات للأسواق خوفاً من الأزمة الاقتصادية.