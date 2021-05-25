ننشر اختصاصات لجنة الإسكان والإدارة المحلية فى مجلس الشيوخ

يختص مجلس الشيوخ بتوسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب، إلى جانب دعم السلام الاجتماعى فى شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير ومناهضة التمييز،فضلا عن دعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها فى الباب الأول من الدستور.

وحددت لائحة مجلس الشيوخ ، مهام اللجان النوعية وطريقة عملها، ونصت اللائحة على أن تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين، أو غيرها من الموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصها، وغير ذلك من المسائل التي يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها، وفقًا لأحكام هذه اللائحة.

ويستعرض “صدى البلد” اختصاصات لجنة الإسكان والإدارة المحلية، حيث نصت المادة 52 من اللائحة الداخلية للمجلس على :

اختصاصات لجنة الإسكان والإدارة المحلية

تختص لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بما يأتى:

- التعمير الحضرى والريفى.

- الإسكان والتشييد والتعاون الإسكانى.

- المرافق العامة.

- مواد البناء.

- التخطيط العمرانى وشئون التعمير والمدن الجديدة.

- التنسيق الحضارى وتطوير العشوائيات.

- التشريعات الخاصة بالإسكان والتعمير.

- الإدارة المحلية والمجالس المحلية.

- تشريعات الإدارة المحلية.

- الطيران المدنى والنقل الجوي.

- النقل البري.

- النقل البحرى والنهرى.

- قناة السويس.

- الموانئ والطرق والكباري.

- السياسة العامة للدولة فى شأن النقل والإسكان والإدارة المحلية.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون الطيران المدنى والنقل والإسكان والتعمير والإدارة المحلية .