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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وزير التعليم العالي يتفقد الفرع الدولي لجامعة القاهرة بـ 6 أكتوبر

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

قام الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرافقه د. عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ظهر اليوم الاثنين، بجولة تفقدية للفرع الدولي لجامعة القاهرة بالسادس من أكتوبر، بحضور د. أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، وعدد من قيادات جامعة القاهرة.

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وخلال الزيارة، استمع الوزير لشرح تفصيلي من الدكتور عثمان الخشت حول سير عملية الإنشاءات والتجهيزات بالفرع الدولى للجامعة، مشددًا على إنجازه في أقرب وقت ممكن، ليبدأ هذا الفرع في ممارسة دوره الأكاديمي والمجتمعي المأمول.

وأكد الدكتور عثمان الخشت على أن الفرع الدولي لجامعة القاهرة من أهم المشروعات الكبرى التي تحرص الجامعة على سرعة الانتهاء منها على الوجه الأكمل، مشيرًا إلى أنه تم إنجاز نحو 100% من معدلات الإنشاء، كما تم الانتهاء من المبنى الرىيسي ومبنيين للمدرجات، بالإضافة إلى قطع شوط كبير في أعمال التشطيبات والمرافق.

جدير بالذكر أن نظام الفرع الدولي للجامعة يهدف إلى ربط البرامج الأكاديمية بالشراكة مع جامعات دولية، وتحقيق التكامل بين التعليم والبحث العلمي، وتأهيل الطلاب والأكاديميين، كما يهدف إلى تطوير برامج أكاديمية ومهنية مستدامة تساعد على النمو المستقبلي والتحسين المستمر في الجودة، وتقديم خريجين في مجالات العلوم المختلفة، بجانب الاهتمام بالبحث العلمي المرتبط بالواقع؛ بهدف جذب الشراكات في مشروعات بحثية والمنح التمويلية البحثية. 

وتشمل التخصصات التعليمية والبحثية بفرع الجامعة المشتركة مع جامعات عالمية عدد من البرامج منها: العلوم الطبية، تطبيقات الليزر، السياحة والفندقة، النانوتكنولوجي، العلوم النووية، والعلوم الإدارية.

التعليم العالي البحث العلمي جامعة القاهرة السادس من اكتوبر الدكتور خالد عبدالغفار

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