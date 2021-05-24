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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تعرض فيديو لتدريب طلاب الشرطة علي مداهمة الأوكار الإرهابية... شاهد

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

عرضت وزارة الداخلية فيديو من تدريبات طلاب أكاديمية الشرطة حماة الوطن.

وجاء في الفيديو، قوات الأمن وهي تقوم بعملية تدريب على أعلى مستوى من خلال القفز من الحواجز الحديدية التي تحيطها النيران من جوانبها، فضلاً عن دورات تدريبية في مجالات مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وتأمين منافذ وحدود الدولة والتدريب والتعامل مع المواد المتفجرة ومكافحة الارهاب، كما تم مداهمة أحد المقار الارهابية خلال التدريب.

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يذكر أن وزارة الداخلية شنت عدة حملات أمنية على مدار الساعات القليلة الماضية من ابرزها: فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذلك إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية .

 

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن الآتى:

ضبط عدد 14762 شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (14682) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (80) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

تحرير (2143) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

ضبط (300) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (3617) أرجيلة.

 

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