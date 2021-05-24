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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كن أنانيًا|إنريكي يوجه رسالة لـ راموس بعد استبعاده من يورو 2020

لويس إنريكي
لويس إنريكي

علّق لويس إنريكي، مدرب منتخب إسبانيا، على قرار استبعاد سيرجيو راموس قائد المنتخب وريال مدريد، من الفريق، قبل بطولة يورو 2020.

وقال إنريكي في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الإسبانية: "تحية خاصة لراموس، قائدنا، الذي قرر عدم الحضور لأنه لم يستطع المشاركة منذ يناير الماضي بسبب عدم وصوله إلى اللياقة المطلوبة، ولا التدرب مع المجموعة".

وتابع "أبلغته بالأمر مساء أمس، تكلمت معه عبر الهاتف. إنه قرار صعب وقاس. شخص كان دائما في قمة مستواه ويمكنه العودة لمساعدة المنتخب مستقبلا".

وأضاف "قرار معقد للغاية لكني أبحث عن مصلحة المنتخب والمجموعة. أوصيته بأن يتحلى ببعض الأنانية، أن يفكر في نفسه كي يستعيد مستواه ويعود للعب في فريقه والمنتخب"، ليترك الباب مواربًا أمام عودة راموس مع نهائيات دوري الأمم الأوروبية أو مونديال 2022.

 

وفي مفاجأة كبيرة، شهدت قائمة لويس إنريكي استبعاد سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد، لعدم انتظامه بالمشاركة مع الميرنجي بسبب كثرة الإصابات.

وتعافى راموس مؤخرًا من إصابة تعرض له في ساقه اليسري في دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي، ويسعى في الوقت الحالي لرفع لياقته البدنية ليتمكن من اللحاق ببطولة أمم أوروبا وهو في كامل عافيته.

كان راموس، 35 عامًا، قد تعرض لعدة إصابات خلال عام 2021، وخلال 5 أشهر لم يتمكن سوى من خوض 7 مباريات، 5 مع الميرينجي ومواجهتين مع المنتخب الإسباني.

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