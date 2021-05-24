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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة أسيوط يعلن عن توفير قمر صناعي تعليمي للطلاب .. تفاصيل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

وقع الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط اتفاقا تنفيذيا مشتركا والخاص بمعامل الأقمار التعليمية بين الجامعة ووكالة القضاء المصرية برئاسة الدكتور محمد القوصى وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وذلك ضمن جدول أعمال جلسة المجلس الأعلى للجامعات والتى انعقدت بجامعة حلوان .

وصرح رئيس جامعة أسيوط أن توقيع الاتفاق التنفيذي مع وكالة القضاء المصري شمل أمس أربع جامعات مصرية هي أسيوط وسوهاج وجنوب الوادي وأسوان والذي يهدف فى عمومه قيام وكالة الفضاء المصري بتقديم قمر صناعي تعليمي يكون نواة لمعامل تكنولوجيا الأقمار الصناعية في كليات الهندسة وذلك فى إطار مشروع متكامل ممول من أكاديمية البحث العلمي وتكنولوجيا الفضاء المصرية والمقرر انتهائه بالكامل فى فبراير 2024 كمرحلة أولى .

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رئيس جامعة أسيوط : توفير قمر صناعي تعليمي للطلاب

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وأكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على إبرام اتفاق مع أكبر هيئة علمية مصرية متخصصة فى هذا المجال والتى يُعد أحد أهداف عملها نشر ثقافة وتكنولوجيا الفضاء فى المجتمع المصري بصفة عامة وفى كليات الهندسة والعلوم والحاسبات فى مختلف الجامعات المصرية بصفة خاصة 

وأوضح أن الاتفاق التنفيذي يأتي فى إطار إستراتيجية عمل الجامعة الهادفة إلى تطوير مناخها العلمي والبحثي والنهوض بالخدمات التعليمية التى تقدمها لأبنائها من الطلاب الجامعيين والباحثين لمواكبة الثورة العلمية والتكنولوجية في مختلف المجالات ، كما يمثل انعكاساً لحرص إدارة الجامعة على الاتجاه إلى نشر المعرفة الفضائية وأهم أهدافها وأنشطتها واستغلال مجالات عملها وتطبيقاتها المتقدمة فى مختلف المجالات مع تأهيل شباب الجامعة للتعامل مع ذلك التخصص المتقدم من العلوم الحديثة .

رئيس جامعة أسيوط وكالة القضاء جامعات مصرية الاقمار التعليمية الفضاء

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