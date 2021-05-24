تأجيل رحلة جوية لمطار فرانكفورت بعد أنباء عن هجوم إرهابي

أعلن مطار مينسك تأجيل رحلة لشركة "لوفتهانزا" كان مقررا أن تتجه إلى مطار فرانكفورت، بسبب رسالة بريد إلكتروني حول هجوم إرهابي محتمل.

وقالت الخدمة الصحفية للمطار في بيان نقلته وكالة "سبوتنيك" اليوم الاثنين: "تلقى البريد الإلكتروني للمطار الوطني رسالة من مجهولين بشأن نية ارتكاب عمل إرهابي فيما يتعلق برحلة لوفتهانزا LH1487 على طريق مينسك - فرانكفورت. وكان موعد المغادرة الساعة 14.20. تم تعليق الصعود على متن هذه الرحلة".

وأضاف البيان "وفقا للإجراءات القانونية التنظيمية للجمهورية في مجال أمن الطيران، في مثل هذه الحالات، يجب على وحدات أمن الطيران في المطار اتخاذ تدابير شاملة لضمان سلامة الركاب والأطقم والطائرات"، مضيفا "وفي هذا الصدد ، يجري حاليا تنفيذ الإجراءات لإعادة فحص الطائرة وكل ما سيتم نقله عليها".

وكانت طائرة ركاب تابعة لشركة "رايان إير" الإيرلندية المتوجهة من العاصمة اليونانية أثينا إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس، قد هبطت في وقت سابق من يوم أمس الأحد، في مطار مينسك بعد ورود أنباء عن وجود قنبلة على متنها، إلا أن الفحوصات التي جرت عقب هبوط الطائرة أكدت عدم صحة ذلك.