توريد أحدث جهاز أشعة مقطعية لمستشفى سفاجا المركزى

اعلن الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحرالأحمر خلال زيارته التفقدية لمستشفى سفاجا المركزي يرافقة د. عمرو عادل مدير ادارة المستشفيات واحمد على مشرف الاشعة بالمحافظة وبحضور د. حنان حسن مدير مستشفى سفاجا عن وصول أحدث جهاز أشعة مقطعية ماركة كانون (توشيبا) الياباني ١٦ مقطع لعمل جميع الفحوصات المتقدمة بمستشفي سفاجا المركزي.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم توريد ١٥ كرسي كلى اتوماتيك لمرضى الغسيل الكلوي بقيمة ٣٠٠ ألف جنيه.

وأوضح “مرعى” أن ذلك يأتي في اطار الاستعدادات التي تقوم بها الدولة لتطوير المنظومة الصحية بمحافظة البحر الأحمر، وحرص واهتمام وزيرة الصحة ومحافظ البحر الاحمر على دعم المستشفيات وتوفير جميع الاجهزة الحديثة والمستلزمات الطبية اللازمة لضمان تقديم الخدمة الطبية للمرضى على الوجه الاكمل في ظل الأحداث التى تمر بها البلاد فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفى سياق متصل اقيمت قافلة طبية بمرسي حميرة و أبرق بمدينة الشلاتين يومي٢٠ و ٢١ مايو ٢٠٢١ وتم توقيع الكشف وصرف العلاج لعدد ١٦٧ حالة بمختلف التخصصات الطبية كما تم اجراء عدد ٢٤ فحص معملي و عدد ٩ فحص سونار وعدد ٣٨ حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة.

كما شارك بالقافلة عيادة تنظيم الأسرة وتم اجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع اهالي مدن وقري محافظة البحر الأحمر