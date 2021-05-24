محافظ بني سويف: توريد 195 ألف طن قمح بنسبة 97%

صرح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بأنه تم أمس استلام وتوريد 5 آلاف و761 طنا من الأقماح المحلية بصوامع وشون المحافظة، ليصل إجمالي الكميات الموردة "منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم، الإثنين، إلى 195 ألفا و766 طنا بنسبة 97.8% من المستهدف توريده هذا العام.

وأشار محافظ بني سويف، إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع ومديريتي التموين والزراعة وجهات التسويق.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي لقسم صيانة الحبوب بمديرية التموين، حول سير العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي الذي انطلق 15 أبريل الماضى، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين.

ونوه محافظ بني سويف بأنه تم تشكيل لجنة لتنفيذها برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة،رئيس قسم صيانة الحبوب،مديري التفتيش المالي والإداري والشؤون القانونية والماليةبالمحافظة ،وهيئة سلامة الغذاء،والتي تتولى الإشراف ومتابعة عمليات استلام وتوريد القمح في بداية ونهاية موسم التوريد ،والتنسيق مع أعضاء لجان الاستلام والتوريد بكل موقع تخزيني، وإعداد التقارير والبيانات اليومية اللازمة.

وشدد المحافظ على أهمية المتابعة الميدانية من قبل أعضاء اللجنة لضمان استمرارية الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية أثناء عمليات الاستلام والفرز مع التحقق التام من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بأماكن الاستلام من الصوامع والشون.

ووجه بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والالتزام بصرف مستحقاتهم وتوفير مناخ تنافسى لتشجيع وحث المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول الإستراتيجي وتجاوز المستهدف هذا العام.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر 123 ألف و416 فداناً على مستوى المحافظة بإنتاجية متوقعة تصل إلى 2 مليون و221 ألفا و488 إردباً بما يعادل (333 ألفا و556 طناً).

فيما يبلغ إجمالي السعات التخزينية أكثر من 230 ألف طن تقريبا موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، وشون ترابية، بمستهدف توريد 200 ألف طن هذا الموسم، وذلك بجانب أكثر من 30 مركز تجميع بمراكز ومدن المحافظة.