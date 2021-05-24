رفض دعوى فرض الحراسة على شركة مدارس أكتوبر للغات

رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية، دعوى فرض الحراسة على أموال شركة مدارس أكتوبر للغات والأنشطة التعليمية الثابتة والمنقولة والسائلة، وتعيين حارسا قضائيا عليها، ومعرفة كافة الحسابات ووضعها تحت الحراسة القضائية، لوجود مخالفات مالية على رئيس مجلس الإدارة، -بحسب الدعوى- وإخفاء الأرباح على المساهمين.

أقامت الدعوى أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، سميحة محمد فهمى، ضد مرفت عز الدين محمد رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة مدارس أكتوبر للغات والأنشطة التعليمية، وهشام محمد يحى يوسف، أحد الشركاء المساهمين "المؤسسين"، ومصطفى سقارى مراقب الحسابات، وطالبت فيها بفرض الحراسة علي أموال الشركة الثابتة والمنقولة والسائلة.

وطالبت الدعوى المحكمة الاقتصادية، بتعيين حارس قضائى من جدول المحكمة تكون مهمته استلام شركة مدارس أكتوبر للغات والأنشطة التعليمية، وجميع موجوداتها وأصولها الثابتة، والمنقولة ودفاترها وببان حسابتها ومديونياتها المستحقة قبل الغير، وإخطار البنوك التي تتعامل معها الشركة.

وشملت الدعوى طلبا بوضع شركة مدارس أكتوبر للغات والأنشطة التعليمية، تحت الحراسة القضائية وعدم صرف أي مبالغ من حسابات الشركة، أو منح الشركة أي تسهيلات ائتمانية أو خطابات الضمان أو تسييل خطابات، من البنوك كضامن لصالح الشركة إلا بعد استئذان الحارس القضائى، وكذلك تعيين مصفى قانونى تكون مهمته بيع ممتلكات الشركة الثابتة والمنقولة بالمزاد العلنى.