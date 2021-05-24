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أخبار العالم

بدون اكتشاف الغاز الطبيعي.. تركيا تعلن حفر 8 آبار في شرق المتوسط

صدى البلد

 كتب: شيماء مصطفى

أعلنت تركيا، اليوم الاثنين، عن حفر 8 آبار في شرق المتوسط دون الكشف عن الغاز الطبيعي حتى الآن.

ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، قال وزير الطاقة التركي فاتح دونمز، اليوم الإثنين، إن تركيا قد تحفر المزيد من الآبار في إطار بحثها عن الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط.

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وقال دونمز إن تركيا حفرت بالفعل 8 آبار في المنطقة، مضيفًا أنه على الرغم من وجود مؤشرات على وجود غاز طبيعي، لم يكن هناك اكتشاف مهم اقتصاديًا.

وأضاف قال وزير الطاقة التركي: "يقوم خبراؤنا بفحص البيانات بعد كل تدريب بالبيانات الزلزالية التي تم الحصول عليها سابقًا".

ولفت قال وزير الطاقة التركي الى أنه "يمكن أن يكون لدينا العديد من الآبار الأخرى للكشف عن علامات الغاز الطبيعي".

تركيا شرق المتوسط الغاز الطبيعى غاز طبيعي رويترز وزير الطاقة التركي فاتح دونمز

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